Aviso: “Klimakrise als Chance für Wandel?” - 4. Pioneers of Change Online Summit

Mit über 20.000 Teilnehmer*innen - mit Bundespräsident Van der Bellen, Helga Kromp-Kolb, Gerald Hüther, Carola Rackete u.v.m.

Wien (OTS) - Vom 18. bis 30. März ist es wieder soweit: 30 außergewöhnliche Menschen und Pionier*innenpräsentieren beim Online Summit 2020 ihre Ideen und Visionen – in diesem Jahr zum Motto “Klimakrise als Chance!?”. Die kostenlose Anmeldung bereichert nicht nur die Teilnehmenden, sondern ist auch direkt klimawirksam: Denn für jede Anmeldung wird in Kooperation mit dem Partner Eden Reforestation Projects ein Baum gepflanzt.

“Brennende Wälder, schmelzende Gletscher, schwindende Rohstoffe - die Welt ruft nach Veränderung”, so Martin Kirchner, Geschäftsführer der Pioneers of Change. “Der Online Summit bietet die Möglichkeit sich Orientierung und Mut zu holen, um im eigenen Umfeld einen Unterschied zu machen.”

Inspiration für den Wandel unserer Gesellschaft

Der Kongress findet online über den Zeitraum von 12 Tagen statt. Täglich werden drei inspirierende Interviews mit Visionär*innen freigeschaltet und stehen jeweils für 48h im Fokus und werden von den Teilnehmer*innen diskutiert – online und auch bei dutzenden Regionaltreffen im deutschsprachigen Raum. Kirchner dazu: “Was uns bei der Klimakrise fehlt ist der Blick auf Lösungen und die Chancen, die uns konkrete Alternativen jetzt schon aufzeigen. Die Sprecher*innen erzählen von ihren kritischen Perspektiven, persönlichen Anregungen sowie Hintergrundgeschichten und zeigen dadurch Alternativen und Lösungen auf. Für dich, für uns, für den Planeten.”

Mit dabei sind 2020:

Bundespräsident Van der Bellen (er beantwortet 3 Fragen mit einer Videobotschaft)

Gerald Hüther - Hirnforscher

Carola Rackete – Seenotretterin und Klimaschutzaktivistin

David Holmgren - Begründer der Permakultur

Rob Hopkins – Begründer der Transition Town Bewegung

Katharina Rogenhofer - Sprecherin Klimavolksbegehren & Initiatorin Fridays for Future in Österreich

Mathis Wackernagel - Entwickler des „Ökologischen Fussabdrucks“

Gail Bradbrook – Mitgründerin der Extinction Rebellion Bewegung

Helga Kromp-Kolb - Österreichs führende Klimawissenschaftlerin

und viele mehr…

Treffen und Austausch online und offline möglich

Online wird Raum für Diskussionen unter den Teilnehmenden geboten in moderierten Video-Calls, Online-Foren und auf Facebook. Zusätzlich sind während des Kongresses Regionaltreffen geplant, um sich über Gehörtes auszutauschen und für das eigene Engagement Unterstützung zu finden (im Vorjahr gab es von den 22.000 Teilnehmenden selbstorganisiert über 150 Regionaltreffen im Kongresszeitraum). So entstehen Gruppen im gesamten deutschsprachigen Raum. “Wer weiß, was alles möglich wird, wenn wir uns alle vernetzen und auf Lösungen ausrichten?”, so Kirchner abschließend.

Pioneers of Change Online Summit: “Klimakrise als Chance für einen umfassenden Wandel?”

18. - 30. März 2020 (Start am 18. März um 18 Uhr)

Kostenlose Anmeldung unter: https://pioneersofchange-summit.org/ots

Um den Online Summit gebührend zu starten, findet ein Kick-Off Event am 10. März in Wien statt. Mehr Info unter stephanie.steyrer @ pioneersofchange.org

Über Pioneers of Change

Pioneers of Change ist ein gemeinnütziger und nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein mit dem Schwerpunkt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“. Pioneers of Change motiviert, inspiriert und begleitet seit 2010 Menschen in ihrer Potentialentfaltung, Visionsfindung und bei dem Aufbau innovativer Projekte, zivilgesellschaftlicher Initiativen und nachhaltiger Unternehmen. Das Anliegen ist der Aufbau einer Bewegung inspirierter Weltgestalter*innen und und die Vernetzung engagierte Menschen in den Regionen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Mehr auf https://pioneersofchange.org/ bzw.https://pioneersofchange.org/pionierinnen/ und https://pioneersofchange-summit.org/ots

Mehr zu Martin Kirchner, Gastgeber vom Summit unter https://pioneersofchange.org/martin/



