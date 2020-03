ORF SPORT + mit dem Fußball-2.-Liga-Spiel Blau Weiß Linz – Vorwärts Steyr

Auch am 6. März live: Segel-Pressekonferenz und Biathlon

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 6. März 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz der Olympia-Segler – Countdown für Tokio um 9.00 Uhr, vom Biathlon-Weltcup in Nove Mesto (Herren Sprint) um 17.25 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel Blau Weiß Linz – Vorwärts Steyr um 19.00 und 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 17.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.45 Uhr und die Höhepunkte vom Herren-Super-G in Kitzbühel um 22.15 Uhr.

„Road to Tokyo“ – Der Countdown für die Olympischen Spiele 2020 geht in die entscheidende Phase. Dazu laden der Österreichische Segel-Verband und das Österreichische Olympische Comité am 6. März in Wien zum Olympia-Talk. Neben den Verantwortlichen von OeSV und ÖOC sind auch die Nationalteam-Segler mit dabei. Reporter ist Dieter Helbig.

Nove Mesto in Tschechien ist von 5. bis 8. März die drittletzte Weltcup-Station der Biathletinnen und Biathleten in dieser Saison. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christoph Sumann.

Zu einem Oberösterreich-Derby kommt es am 6. März in der Fußball-2.-Liga zwischen Blau Weiß Linz und Vorwärts Steyr. Die Steyrer sind starke Tabellendritte, spielten zuletzt aber zuhause nur 0:0 gegen den FC Juniors OÖ. Die Linzer holten gegen den GAK ein 1:1 und sind in der Tabelle Viertletzter. Kommentator ist Michael Bacher.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 5. März, kurzfristige Programmänderungen möglich)

