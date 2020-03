ORF III am Freitag: Schwarzenberger-Komödien „Detektiv wider Willen“ und „Ein Mann in der Krise“

Außerdem: „Vier Frauen und ein Todesfall: Gottesurteil“

Wien (OTS) - Ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen wie Christiane Hörbiger, Erwin Steinhauer und Sky du Mont bringt der Filmabend in ORF III Kultur und Information am Freitag, dem 6. März 2020.

Zunächst steht im Hauptabend die 2009 entstandene Komödie „Detektiv wider Willen“ (20.15 Uhr) von Xaver Schwarzenberger auf dem Programm. Der Alltag von Staranwalt Mark Degen (Sky du Mont) spielt sich zwischen Gerichtssaal und Kanzleiräumen ab. Nach dem plötzlichen Tod seiner geliebten Frau krempelt er allerdings sein Leben komplett um. Aus dem ehemaligen Workaholic, der nie viel Zeit für seine Familie hatte und nur äußerst lukrative Fälle übernahm, wird ein Anwalt mit sozialem Engagement. Dabei stolpert Mark Degen auch über einen Skandal mit steirischem Kernöl. Als dann noch seine Tochter, Staatsanwältin Ricarda (Doris Schretzmayer), ihren ersten großen Prozess um den Abrechnungsbetrug einer Klinik verliert, bei dem Kronzeugin (Lilian Klebow) und Beweise offensichtlich manipuliert wurden, gerät Mark unversehens in ein völlig neues Metier. Der „Detektiv wider Willen“ begibt sich auf Spurensuche, um seiner Tochter, die vorübergehend vom Dienst suspendiert wurde, zu helfen.

„Ein Mann in der Krise“ (21.50 Uhr) steht danach in der, ebenfalls von Xaver Schwarzenberger in Szene gesetzten, gleichnamigen Komödie von 1995 im Mittelpunkt. Das Leben von Florestan (Erwin Steinhauer) zerbröselt plötzlich: Sein Theater, seit 1848 im Familienbesitz, löst sich auf, seine Rechnungen kann er nicht bezahlen – und seine Tochter schwänzt seit einem Jahr die Schule, um Schauspielerin zu werden. In weiteren Rollen standen u. a. Christiane Hörbiger, Birgit Linauer und Werner Sobotka vor der Kamera.

Zum Abschluss gibt es ein „Gottesurteil“ (23.40 Uhr) in „Vier Frauen und ein Todesfall“. Maria Salchegger (Brigitte Kren) wird wegen versuchten Mordes an ihrer Nebenbuhlerin Gerti Zeilinger (Dagmar Kutzenberger) verhaftet. Zugleich findet Gerti wieder zu ihrer tiefen Religiosität und predigt in der Kirche vor begeisterten Gläubigen. Julie (Adele Neuhauser), Pippa (Miriam Stein), Sabine (Martina Poel) und Salchegger (Charly Rabanser) trauen der Sache nicht und bemühen sich um Marias Freilassung. Damit noch nicht genug, bandelt der dubiose Investor Mirlinger mit Bürgermeisterin Mitzi (Brigitte Jaufenthaler) an und bekommt von ihr einen Freibrief für die Investition des gesamten Gemeindevermögens in Spekulationsgeschäfte.

