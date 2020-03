WIEN WISSEN, neue Ausgabe des Wissensmagazins der Stadt, ist da

Ab Anfang März: Spannendes aus der Wiener Wissenschaft und eine große Vorschau aufs Forschungsfest im Rathaus

Wien (OTS) - In WIEN WISSEN, dem kostenlosen Forschungsmagazin der Stadt Wien, dreht sich vier Mal im Jahr alles um Wissenschaft, Forschung und Bildung. Egal, ob aktuelle Calls, Projekte, Portraits von ForscherInnen, Hintergrund-Stories über angewandte oder Grundlagenforschung - WIEN WISSEN vermittelt Spannendes aus der Wissenschaftscommunity. Die neue Ausgabe erscheint Anfang März und widmet sich in einem Schwerpunkt dem Forschungsfest 2020.



Forschungsfest im Rathaus vom 20.3.-22.3.

Junge Wienerinnen und Wiener für die spannende Welt der Forschung begeistern: Das passiert beim Wiener Forschungsfest, das heuer von 20. bis 22. März bei freiem Eintritt im Rathaus steigt. Nachwuchs-Forscherinnen und -Forscher entdecken Erstaunliches, Kurioses und Bemerkenswertes – alles natürlich unter Anleitung von Wissenschafts-Profis. Mehr als 50 Stationen bieten Gelegenheit, die Innovationen von Wiener Unternehmen, Fachhochschulen und Stadtverwaltung kennenzulernen - die Palette reicht von der Tornado-Forschung bis hin zu „Super-Pflanzen“, die unser Wasser reinigen.

Aktuelles aus der Wiener Wissenschafts-Szene

Die März-Ausgabe von WIEN WISSEN bietet aber noch mehr: In der Hauptgeschichte erläutert ein Zukunftsforscher, welche neuen Berufe es in Zeiten von Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung geben wird, und wir Menschen diese erlernen können. Das Internet wiederum wird leider immer öfter Ort von „Hasspostings“ - WIEN WISSEN hat eine Expertin gefragt, wie Jugendliche darauf reagieren sollen. Außerdem soll in Zukunft ein Computerprogramm – ein sogenannter Bot - rassistischen Kommentaren entgegenwirken.

Außerdem: Die Wiener Volkshochschulen setzen in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit: mit 250 Vorträgen, Diskussionen und Spaziergängen. Das Ziel: bewusster leben. Und am Ende des Magazins finden sich viele Termine in Wien, die Sie nicht versäumen sollen – inklusive spezieller Mitglieder-Aktionen des CLUB WIEN, der kostenlosen Vorteilswelt der Stadt.

Das Magazin erscheint viermal im Jahr - auch als E-Paper. Gerne können Sie ein Gratis-Abo bestellen. Hier der Link:

https://club.wien.at/abonnements/e-paper-magazine/wien-wissen/

