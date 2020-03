ARBÖ: Neue Tangenten-Baustelle und kilometerlanger Stau ab Montag!

Autofahrer müssen sich neuorientieren auf der meistbefahrenen Autobahn Österreichs. Eine Baustelle bringt eine veränderte Verkehrsführung, welche kilometerlange Staus verursachen wird.

Wien (OTS) - Der ARBÖ Informationsdienst warnt alle Pendler in Wien und jene, die aus dem Burgenland und aus Niederösterreich anreisen und die Südosttangente (A23) befahren müssen. Ab Montag tritt aufgrund der neuen Baustelle zwischen der „Gesperrten Ausfahrt Simmering“ und dem Knoten Prater eine geänderte Spurenführung in Kraft. Die Bauarbeiten, welche die Autofahrer insgesamt 3 Jahre lange begleiten werden, starten am 09. März 2020, also kommenden Montag.

„Es gilt auf die farblichen Markierungen und Schilder zu achten“, warnt Jürgen Fraberger, Leiter des ARBÖ Informations- und Verkehrsdienstes. „Die Anschlussstelle St. Marx wird mit der Farbe Türkis und der Gürtel mit der Farbe Orange hervorgehoben. Das Tempo wird einheitlich auf 60 km/h reduziert und mit einer Section Control-Anlage überwacht.“

Der Verkehrsexperte rät allen Lenkern speziell am Montag unbedingt früher loszufahren und mehr Zeit auf der Südosttangente einzuplanen. Vor allem am Montagvormittag werden tausende, teils orientierungslose, Fahrer die Tangente zusätzlich verlangsamen.

„In solchen Situationen, sprich neue Verkehrsführungen auf sonst gewohnten Straßen, steigt auch die Gefahr der Auffahrunfälle enorm. Wir appellieren an die Autofahrer, unbedingt genügend Platz zum Vorderfahrzeug zu halten, bremsbereit unterwegs zu sein und dem Navigationssystem nur mäßig Vertrauen zu schenken“, warnt Jürgen Fraberger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ

Jürgen Fraberger

Teamleiter ARBÖ Informationsdienst

066460123104

juergen.fraberger @ arboe.at