ASFINAG: S 5 nach Lkw-Unfall wieder befahrbar

Unfallstelle zwischen Stockerau und Tulln einspurig befahrbar

Tulln (OTS) - Nach dem schweren Unfall mit einem Lkw der die Mitteltrennung der S 5 Richtungsfahrbahnen durchbrochen hat, ist nun im Bereich der Unfallstelle pro Richtung wieder eine Fahrspur für den Verkehr offen. Der Unfall bei dem zwei Pkw-Fahrende verletzt wurden, ereignete sich kurz nach 13 Uhr im S 5 Abschnitt zwischen dem Knoten Stockerau und der Anschlussstelle Tulln. Die Stockerauer Schnellstraße war daher bis etwa 18.20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen in diesem Bereich gesperrt. Die Arbeiten zum Schließen des Mittelstreifens mit einer neuen Betonleitwand wird noch bis in die Nachtstunden dauern.

