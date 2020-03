Maresa Hörbiger, Barbara Becker, Madeleine Alizadeh und Christoph Kotanko zu Gast in „Stöckl.“

Am 5. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 5. März 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Maresa Hörbiger, Fitnessberaterin Barbara Becker, Bloggerin Madeleine Alizadeh (DariaDaria) und Journalist Christoph Kotanko zu Gast bei Barbara Stöckl:

Maresa Hörbiger, die kürzlich ihren 75. Geburtstag feierte, ist als Schauspielerin vor allem auf der Bühne des Wiener Burgtheaters zu Hause gewesen. Mittlerweile führt die jüngste der drei Hörbiger-Schwestern mit dem „Theater im Salon“ auch ihre eigene Spielstätte. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt die Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger, warum sie letztendlich doch der Schauspiel-Tradition ihrer Familie folgte, nachdem sie zunächst eine Journalismus-Karriere eingeschlagen hatte.

Christoph Kotanko ist stets beim Journalismus geblieben. Der Oberösterreicher, der als innenpolitischer Journalist des Jahres 2019 ausgezeichnet wurde, beleuchtet in seinem Buch „Kult-Kanzler Kreisky“ den Mythos rund um dessen Persönlichkeit. Genau 50 Jahre sind seit Bruno Kreiskys erstem Wahlsieg vergangen. Was hat diesen legendären Politiker ausgezeichnet und hätte er damit heute auch noch Erfolg?

Eine moderne Art von politischer Akteurin ist Madeleine Alizadeh, auch bekannt als „DariaDaria“. Die 30-Jährige, die seit zehn Jahren im Internet über ihren Alltag berichtet, entwickelte sich von der Modebloggerin zur Umweltaktivistin. Auf Instagram verfolgen mittlerweile mehr als 270.000 Abonnentinnen und Abonnenten den nachhaltigen Lebensstil und die Botschaften der Wienerin. Wie geht es ihr mit dieser permanenten öffentlichen Präsenz?

Barbara Becker erlangte in den 1990er Jahren als Ehefrau von Tennisstar Boris Becker Bekanntheit. Heute lebt die Mutter von zwei Söhnen als Fitnessberaterin und Designerin in Miami. Die 53-Jährige, die in ihrem neuen Buch „Die Barbara-Becker-Formel“ ihr ganz persönliches Wohlfühlrezept beschreibt, sagt: „Älter werden ist wunderbar!“

Mit Maresa Hörbiger, Barbara Becker und Madeleine Alizadeh sind vor dem Weltfrauentag am 8. März (Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at) Frauen aus drei verschiedenen Generationen zu Gast im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ – was verbindet sie und wie unterscheiden sich ihre Perspektiven auf das Leben?

