INVESTER/UBM Joint-Venture Projekt Pohlgasse 26 verkauft

Mixed-Use Projekt in Wien Meidling mit 121 freifinanzierten Mietwohnungen und 1.950 Quadratmetern Handelsfläche geht an einen institutionellen Investor

Wien (OTS) - Eine Wiener Investorengruppe, welche durch INVESTER United Benefits vertreten wird und der international tätige Immobilienentwickler UBM Development AG mit Hauptsitz in Wien verkaufen das Wohnbauprojekt POHLGASSE 26 in Wien Meidling. Die Transaktion wurde mittels eines Forward Share Deals abgewickelt. Käufer ist die Institutional Investment-Partners GmbH für den offenen Spezialfonds „GalCap – Austria Immobilien I“. Der Kaufpreis beträgt 28,65 Millionen Euro.

Die Joint-Venture Partner INVESTER United Benefits und UBM Development Österreich GmbH zeichnen weiterhin für die komplette Projektentwicklung verantwortlich. Das Projekt kann man als Musterbeispiel zum Thema innerstädtische Nachverdichtung heranziehen. Die Fertigstellung des Projekts ist für das vierte Quartal 2021 geplant.

Michael Klement, CEO von INVESTER United Benefits GmbH: „Das Projekt Pohlgasse ist durch sein Mixed-Use Konzept und die ausgezeichnete Lage ein spannendes Entwicklungsprojekt und darüber hinaus auch ein attraktives Investmentobjekt. Wir freuen uns sehr, dass es uns gemeinsam mit UBM gelungen ist, dieses Projekt auf die Beine zu stellen.

Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich GmbH: „Das Projekt Pohlgasse ist für uns ein Musterbeispiel für eine professionelle Projektentwicklung eines innerstädtischen Wohnbaus, welches die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner durch die hervorragende Lage und Infrastruktur bestmöglich erfüllt.“

Wohnen zwischen Schlosspark und Einkaufsstraße

Das Wohnbauprojekt „Pohlgasse 26“ zeichnet sich durch seine exzellente Lage und gute Infrastruktur in direkter Umgebung aus. Bis Ende 2021 entstehen auf einem Areal von rund 2.190 Quadratmentern, 121 freifinanzierte Mietwohnungen mit einer Größe zwischen 30 und 85 Quadratmetern. Herzstück des Gebäudes wird ein großer begrünter Innenhof samt Kinderspielplatz und direkt angrenzenden Gartenwohnungen mit über 4m Raumhöhe sein. Im Erdgeschoß des Gebäudes entstehen 1.950 Quadratmeter Gewerbefläche, welche bereits in der Entwicklungsphase erfolgreich an MERKUR vermietet werden konnten. Unter dem Gebäude ensteht darüber hinaus eine Tiefgarage mit 46 Stellplätzen.

