Die „Romy-Gala“ am 18. April live in ORF 2

Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Nominierten 2020

Wien (OTS) - Die Hofburg verwandelt sich heuer zum 31. Mal in einen Hotspot für Film- und Fernsehstars, wenn am Samstag, dem 18. April 2020, Österreichs begehrtester TV-Preis, die Romy, verliehen wird. ORF 2 überträgt die Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises live ab 21.10 Uhr. Heute, am Dienstag, dem 3. März 2020, wurden die Nominierungen für die „Romy 2020“ im Rahmen einer Pressekonferenz mit Mag. Kathrin Zechner (ORF-Programmdirektorin), Mag. Thomas Kralinger (Geschäftsführer „Kurier“), Prof. Rudolf John (Romy-Erfinder), Martina Salomon (Chefredakteurin „Kurier“) und vielen anwesenden Romy-Nominierten wie Tobias Pötzelsberger, Ingrid Thurnher, Ursula Strauss, Cornelius Obonya, Jakob Seeböck, Harald Windisch, Karl Fischer, Gerald Fleischhacker sowie Birgit Denk im Grand Hotel in Wien bekanntgegeben. Das Publikum kann ab heute, 3. März, bis 31. März seine Favoriten via http://romy.at oder mittels Voting-Karten wählen.

ORF Programmdirektion Mag. Kathrin Zechner: „Die höchste Auszeichnung für Fernsehmacherinnen und -macher ist die Anerkennung und Auszeichnung durch das Publikum – und genau dafür steht die Romy seit mehr als drei Jahrzehnten. Sie ist ein Preis, der Kreativität und Können, außergewöhnlichen Einsatz und Überzeugungskraft gleichermaßen auszeichnet. Als Programmdirektorin macht es mich stolz, dass der ORF heuer bei rund der Hälfte aller Nominierungen mit an Bord ist – sie sind ein Beweis dafür, dass unser Engagement, die unermüdliche Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre oft auch mutige Haltung von unserem Publikum geschätzt werden. Ich drücke allen Nominierten die Daumen – toi, toi, toi.“

Die Gala „Romy 2020 – Der Österreichische Film und Fernsehpreis“ am 18. April live in ORF 2

Für das TV-Publikum setzt auch heuer wieder Regisseurin Heidelinde Haschek die Preisverleihung in Szene. Die ORF-„Seitenblicke“, Hitradio Ö3, die ORF-Landesstudios, „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ berichten rund um die Romy-Verleihung über den Event. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren ebenso aktuell. Am Sonntag, dem 19. April, um 10.05 Uhr wird die Romy-Verleihung auch in 3sat zu sehen sein und bringt so den österreichischen Fernsehpreis nach Deutschland und in die Schweiz.

Zwei Tage vor der großen „Romy-Gala“ in der Wiener Hofburg werden auch heuer wieder die Romy-Akademiepreise vergeben. Gewürdigt werden dabei die Stars hinter den Kulissen: jene Film- und Fernsehmacherinnen und -macher, die nicht im Rampenlicht stehen, aber am Erfolg der Produktionen maßgeblich beteiligt sind. ORF 2 zeigt am Freitag, dem 17. April, um 21.20 Uhr in einem 35-minütigen „Seitenblicke Spezial“ die Highlights der Verleihung, die heuer von ORF-Moderatorin Nadja Bernhard moderiert wird.

Zahlreiche ORF-Stars unter den Romy-Nominierten

Die Romy-Publikumspreise werden heuer in sechs Kategorien (Schauspielerin Kino/TV-Film, Schauspieler Kino/TV-Film, Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Information, Show/Unterhaltung) vergeben. Insgesamt sind in den sechs Hauptkategorien 18 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF nominiert. Im Bereich „Information“ sind Tobias Pötzelsberger (u. a. „Sommergespräche“), Martin Thür („ZIB 2 am Sonntag“) und Ingrid Thurnher (u. a. „Runde der ChefredakteurInnen“, ORF III) für eine Romy nominiert. Auf eine Auszeichnung dürfen u. a. auch Barbara Karlich („Die Barbara Karlich Show“), Gerald Fleischhacker (u. a. „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2019“, „Die Tafelrunde“ ORF III) und Birgit Denk („Denk mit Kultur“, ORF III) hoffen, die in der Kategorie „Show/Unterhaltung“ nominiert sind.

Als beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe stehen u .a. Nina Proll („Tatort: Die harte Kern“, „Vorstadtweiber“) und Ursula Strauss („Wischen ist Macht“) zur Wahl. Als beliebteste Schauspieler in einer Serie oder Reihe können sich u. a. Harald Krassnitzer (u. a. „Tatort: Baum fällt“), Karl Fischer (u. a. „Tatort: Baum fällt“, „Stadtkomödie: Der Fall der Gerti B.“), Karl Markovics („Landkrimi:

Das letzte Problem“, „Babylon Berlin“) und Jakob Seeböck („Soko Kitzbühel“) über eine Nominierung freuen. In der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film“ sind u. a. Fritz Karl (u. a. „Ein Dorf wehrt sich“), Harald Windisch (u. a. „Ein Dorf wehrt sich“, „Wiener Blut“) und Cornelius Obonya („Maria Theresia“) nominiert. Auch auf eine Romy hoffen können unter anderen Brigitte Hobmeier („Ein Dorf wehrt sich“), Stefanie Reinsperger („Maria Theresia“) und Valerie Pachner (u. a. „Boden unter den Füßen“), die in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“ nominiert sind. Weiters sind folgende Schauspieler, die regelmäßig im ORF zu sehen sind, für eine Romy vorgeschlagen: Lisa Maria Potthoff („Leberkäsjunkie“), Simon Schwarz („Leberkäsjunkie“) und Désirée Nosbusch („Bad Banks“, „Irland-Krimi“).

