World Summit Award-Weltkongress: 400 soziale UnternehmerInnen setzen digitale Kreativität gegen globale Krisen und für Nachhaltigkeit ein

WSA Weltkongress startet zu Women Entrepreneurship und Digitale Nachhaltigkeit am Weltfrauentag, 8. März, und geht bis Gala am 11. März 2020 in Wien, Erste Campus und Rathaus

Zwei Anliegen zeichnen den WSA20 Congress dieses Jahr besonders aus: Women Entrepreneurship und digitale Nachhaltigkeit Prof. Dr. Peter A. Bruck

Es werden mehr Frauen als Männer die Bühne haben. Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern zeigen und sprechen davon, was sie im IKT Sektor leisten. Unter den WSA Gewinnern sind über 50 % Frauen in den leading teams. Am WSA wird nicht nur davon geredet, wie der klaffende Gender Gap verringert werden kann. Es geht auch ums eigene Tun. Prof. Dr. Peter A. Bruck

Wien/Salzburg (OTS) - 184 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen machen mit. Aus 133 Ländern kommen die nationalen Nominierungen. 828 Einreichungen wurden von 163 weltweiten Experten juriert. 45 Gewinner kommen nach Wien.

Diese Fakten machen den World Summit Award zur reichweitenstärksten Veranstaltung für Digitalisierung und Social Good, für digitale Lösungen für die Nachhaltigkeitsziele der UNO, für die Bekämpfung der digitalen Klüfte nach dem Aktionsplan des UN-Weltgipfels für die Informationsgesellschaft.

„Zwei Anliegen zeichnen den WSA20 Congress dieses Jahr besonders aus: Women Entrepreneurship und digitale Nachhaltigkeit“ sagt Prof. Dr. Peter A. Bruck, Vorsitzender des WSA Board of Directors. „Es werden mehr Frauen als Männer die Bühne haben. Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern zeigen und sprechen davon, was sie im IKT Sektor leisten. Unter den WSA Gewinnern sind über 50 % Frauen in den leading teams. Am WSA wird nicht nur davon geredet, wie der klaffende Gender Gap verringert werden kann. Es geht auch ums eigene Tun.“

ÜBER DEN WSA

Der World Summit Award (WSA) wurde 2003 von Österreich als nationaler Beitrag zum UN-Weltgipfel für die Informationsgesellschaft als weltweite Initiative gegründet, um digitalen Content mit hohem gesellschaftlichem Mehrwert zu prämieren und weltweit bekannt zu machen. Durch enge Kooperation mit Organisationen der Vereinten Nationen und strategische Ausrichtung nach den UN SDG's, ist der WSA ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel für digitale Innovation und inhaltegetriebene Anwendungen.

Mehr hier: www.worldsummitawards.org

facebook.com/WorldSummitAwards

World Summit Awards | LinkedIn

twitter.com/WSAoffice #WSA #WSAVienna

WSA GLOBAL CONGRESS

Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind bekannt, doch wie kann die rasche technologische Entwicklung genutzt werden, um die globalen Entwicklungsziele (UN SDGs) umzusetzen?

Beim WSA Global Congress vom 8. bis 11. März am Erste Campus zeigen junge Social Entrepreneurs aus allen Teilen der Welt , wie sie globale Klüfte verringen – in den Bereichen Klimaschutz, Bildung, Gesundheit oder Geschlechtergleichstellung.

Darüber hinaus ist der WSA Global Congress eine Netzwerk- und Lernreise für alle Interessierten, die sich mit internationalen Changemakers und IKT-Experten treffen und sich zu den Themenschwerpunkten „Female Entrepreneurship“ und „Technologie und Ethik“ austauschen möchten. Ticktes gibt’s hier: https://tickets.worldsummitawards.org/en





Datum: 09.03.2020

Ort: Erste Bank Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.worldsummitawards.org/wsa-global-congress-2020-vienna/

WSA Global Congress Webseite Programm, Teilnehmer, Tickets uvm. Alle Informationen hier!

Rückfragen & Kontakt:

Manuela Wagner, Network Development & Communications, WSA

manuela @ worldsummitawards.org

+43 660 630 40 87

ICNM – Internationales Centrum für Neue Medien