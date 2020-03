Keck: SPÖ-Tierschutzpaket vertagt – „Weiter müssen Kälber qualvoll sterben“

Wien (OTS/SK) - „Jede Stunde, in der nichts passiert, werden wieder Kälber und Rinder qualvoll sterben müssen. Und das nur, weil es Schwarz-Grün nicht wirklich ernst meint mit dem Tierschutz“, zeigt sich SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck heute am Rande des Gesundheitsausschusses verärgert. Das SPÖ-Tierschutzpaket wurde erneut von den Regierungsparteien vertagt. Im Gesundheitsausschuss ist heute auch der Tierschutzbericht 2019 auf der Tagesordnung. „Man kann hier ganz genau sehen: Seit die SPÖ nicht mehr die Verantwortung für den Tierschutz hat, ist nichts mehr passiert. Es gibt keine einzige neue Initiative“, so Keck. ****

27 Mio. Tiere mit Ursprungsort Österreich werden jährlich in Österreich transportiert; über 200.000 Tiere werden lebend in Drittstaaten transportiert. Die Bedingungen, wie jüngst bei Kälbertransporten ins EU-Ausland aufgedeckt, sind für die Tiere oft grausam. Das SPÖ-Paket für mehr Tierschutz sieht neben der Koppelung von Förderungen an Tierschutzstandards auch mehr Transparenz über die Zahl von Transporten, ein Verbot von Lebendtiertransporten in Drittstaaten sowie Mindeststrafen vor; die derzeitigen Sanktionen seien „lächerlich“, so Keck. Weiters fordert die SPÖ, dass Transporte innerhalb der EU nur über eine Staatsgrenze gehen dürfen.

Tierschutz darf nicht nur Mittel für Inszenierung und Lippenbekenntnisse sein. „Es braucht endlich Taten und Maßnahmen dagegen“, so der SPÖ-Tierschutzsprecher. (Schluss) up/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at