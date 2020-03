Sportstadtrat Peter Hacker und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky beim heutigen Kick-Off von "ATHLETICS light 2020"

Ende April geht wieder Österreichs größte Schulsportveranstaltung über die Bühne

Wien (OTS) - Seit mittlerweile 21 Jahren gelingt "ATHLETICS light" ein kleine Sensation: 18.000 Wiener Schulkinder treffen einander begeistert und voller Freude für einige Tage zu gemeinsamen sportlichen Bewerben.

So trainieren auch heuer schon zigtausende SchülerInnen für den Event vom 27. bis 30. April sowie am 4. und 5. Mai 2020 im Ernst Happel-Stadion. An den sechs Bewerbstagen von "ATHLETICS light" dreht sich auch diesmal wieder alles um Schnelligkeit, Wendigkeit, Sprungkraft, Wurf und Ausdauer.

Sportstadtrat Peter Hacker und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky begrüßten heute bei der Kick-off-Veranstaltung im Wiener Rathaus persönlich die VertreterInnen der beteiligten Schulen sowie Organisationsleiter Martin Szlama und Organisationsleiterin Kathrin Zivny-Molner.

„'ATHLETICS light' ist eine großartige Initiative, die Kinder für Sport und Bewegung begeistert. Und das ist die beste Motivation für positive Lernerfahrungen", lobte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky das Projekt.

Auch Sportstadtrat Peter Hacker ist von der Veranstaltung überzeugt: „'ATHLETICS light' bereichert das Wiener Sportleben und begeistert seit über 20 Jahren unsere Kleinsten. Wenn rund 20.000 Wiener Volksschulkinder das Ernst-Happel-Stadion in ein Festival-Gelände verwandeln und sich dort tummeln, wo sonst das Fußballnationalteam oder internationale Musikgrößen aufgeigen, finde ich das einfach nur schön. Ich kann allen Wiener Sportinteressierten nur empfehlen, sich diese Begeisterung einmal direkt vor Ort anzuschauen.“

Das Projekt "ATHLETICS light"

"ATHLETICS light" ist ein Wiener Schulprojekt, das 1999 als kleine Initiative in der Leopoldstadt startete und inzwischen zu Europas größten Schulsportveranstaltungen zählt. Seit mittlerweile 21 Jahren begeistert die Veranstaltung Wiener Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren dafür, ihr sportliches Können und generelles Bewegungstalent zu zeigen und sich dabei in freundschaftlichen Wettkämpfen zu messen. Flankierend zu der Veranstaltung organisiert die Initiative "Bewegung findet Stadt" gemeinsam mit mehreren SportpartnerInnen während der Bewerbstage ein sportliches Rahmenprogramm für die teilnehmenden Kinder auf den Freiplätzen des Ernst-Happel Stadions.

Das Projekt basiert auf einem Zusammenschluss des Stadtschulrats für Wien, der Wiener Sportmittelschulen, des Sportamtes der Stadt Wien, der Initiative "Bewegung findet Stadt" sowie der unterstützenden Sponsoren.





"ATHLETICS light 2020"

Bewerbstage:

Wann: 27. bis 30. April sowie am 4. und 5. Mai 2020 (Ersatztage: 6. und 7. Mai)

Wo: Ernst-Happel-Stadion, 1020 Wien, Meiereistraße 7

