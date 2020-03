KORREKTUR ZU OTS0083 von HEUTE: Tabakmarkt: 2019 leichte Rückgänge – 2020 große Herausforderungen

Korrektur zu OTS_20200303_OTS0083

Wien (OTS) - Nach dem Zwischentitel "Auswirkungen des Gastro-Rauchverbots" muss es wie folgt richtig lauten:

Seit Einführung des totalen Rauchverbots in der Gastronomie am 1. November 2019 wurden im Beobachtungszeitraum bis 31. Jänner 2020 um insgesamt 113.000.000 (NICHT: 11.300.000) Zigaretten weniger geraucht, das entspricht einem Rückgang von 5.650.000 Schachteln im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem Umsatzrückgang von 3,6 Prozent insgesamt. in den Tabakfachgeschäften wurde ein Rückgang von 3,2 Prozent verzeichnet. Aufgeteilt nach Bundesländern ergeben sich folgende Verluste durch das Gastro-Rauchverbot: Burgenland -0,1%, Niederösterreich -1,1%, Steiermark -3,8%, Tirol -5,4%, Vorarlberg -2,1%, Wien -3,9%.

