EANS-News: ViennaEstate Immobilien AG / Verkauf eines umfangreichen Retail-Immobilienpakets an MARYSA Beteiligungs GmbH - BILD / ANHANG

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

Wien - Die ViennaEstate Immobilien AG, als erfolgreicher Immobilieninvestor, Asset Manager und Entwickler von Immobilien, veräußert ein umfassendes Retail-Paket. Käufer der Flächen ist die ZLR Zentral Leasing und Realitäten GmbH, eine Immobilien-Tochtergesellschaft der MARYSA Beteiligungs GmbH um den Wiener Immobilieninvestor Dr. Abdullah Uenal.

Das betreffende Portfolio umfasst Handelsimmobilien mit ausschließlich gewerblicher Nutzung an verschiedenen Standorten in Wien und ist zur Gänze vermietet.

Die ViennaEstate Immobilien AG optimiert damit weiter ihr Immobilien-Portfolio hinsichtlich Struktur und Zusammensetzung. Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG Helmut Dietler erklärt: "Als Spezialist für Wohnimmobilien konnten wir mit diesem Verkauf unseren Bestand an gewerblich genutzten Flächen weiter reduzieren. Es freut uns, dass wir einen Partner gefunden haben, der wiederum genau diese Immobilien für sein Portfolio gesucht hat. Auch weiterhin wollen wir mit gleichgelagerten Transaktionen die Struktur unseres Portfolios nachhaltig festigen und suchen im Ankauf Objekte mit dem Fokus Wohnen in und rund um Wien."

Bereits 2016 hatte die MARYSA Beteiligungs GmbH im Rahmen der Zielpunkt-Insolvenz relevante Handelsflächen erworben. Dr. Abdullah Uenal, geschäftsführender Gesellschafter der MARYSA Beteiligungs GmbH, zeigt sich zufrieden: "Mit dem Erwerb des Portfolios erhöhen wir unseren Bestand um ein paar Prozentpunkte. Marktgängigkeit, Branchen-Mix und Größe des Portfolios waren wesentliche Faktoren für uns. Wir sind gut positioniert, um den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen und suchen weiterhin nach passenden Immobilien."

Die Transaktion ist ein Asset Deal nach österreichischem Recht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Berater ViennaEstate Immobilien AG und MARYSA Beteiligungs GmbH Pflaum Karlberger Wiener Opetnik Rechtsanwälte: Mag. Christoph Henseler, LL.M. Kubes Passeyrer Rechtsanwälte OG: MMag. Thomas Passeyrer LL.M. Brauneis Klauser Prändl Rechtsanwälte: Mag. Lisa Stockert

Über ViennaEstate Immobilien AG

Die ViennaEstate Immobilien AG mit Sitz in Wien wurde 2008 gegründet und verfügt mit ihren gruppenweit über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über rund 345 Mio. Euro an Assets under Management. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestor und Immobilien-Asset Manager tätig. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung. Weitere Details rund um die ViennaEstate Immobilien AG entnehmen Sie der Website unter https://www.viennaestate.com [https:// www.viennaestate.com/].

Über MARYSA Beteiligungs GmbH

Die MARYSA Beteiligungs GmbH wurde 2016 gegründet. Als renommierter Investor und Projektentwickler erwirbt und entwickelt das Unternehmen Gewerbe, Einzelhandels-und Wohnimmobilien. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft ZLR Zentral Leasing und Realitäten GmbH hat sich auf die Entwicklung von Retailflächen spezialisiert, die zum Großteil im Eigenbestand verbleiben. Um das Portfolio zu erweitern, sucht die MARYSA Beteiligungs GmbH weitere Bestandsimmobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial. Mehr Informationen unter: www.marysa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/3445/5/10414479/0/ViennaEstate_verkauft_umfangreiches_Paket_von_Retail-Immobilien_an_MARYSA_Beteiligungs_GmbH.pdf

Bilder zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10414479/Helmut_Dietler_ViennaEstate.jpg

http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10414479/Mag_Peter_Lazar_ViennaEstate.jpg

Emittent: ViennaEstate Immobilien AG

Parkring 12

A-1010 Wien

Telefon: 01 - 236 01 55

FAX: 01 - 236 01 55 - 111

Email: info @ viennaestate.com

WWW: www.viennaestate.com

ISIN: -----

Indizes:

Börsen:

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Direktkontakt:

ViennaEstate Immobilien AG

Parkring 12, 1010 Wien

T +43 1 236 01 55

F +43 1 236 01 55 - 111

@ info @ viennaestate.com

Medienanfragen:

MMag. Romana Hoffmann

Kerbler Holding GmbH

Parkring 12, 1010 Wien

T: +43 1 319 03 82 240

@: hoffmann @ kerblerholding.at