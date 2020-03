Mutige Lösungen — Alter(n) & Pflegeproblematik beherrscht Diskussion

DENKWERKSTATT St. Lambrecht: „GEPFLEGT ALTERN — LEBENSSTIL, PFLEGE, BETREUUNG“, 22.-24. April 2020, Stift St. Lambrecht, Steiermark

Ich meine, dass es nicht der Realität entspricht, junge Menschen in Pflegeberufe ohne Chance auf neue Perspektiven oder einen Umstieg in andere Erwerbsbereiche zu führen Dr. Johannes M. Martinek, Denkwerkstatt St. Lambrecht

Es ist ganz gewiss notwendig, in Notsituationen punktgenau und rasch zu helfen. Das tun viele idealistische Hilfsorganisationen, einer alten Tradition und sozialer Verantwortung verpflichtet DI Christian Kehrer, Vorsitzender WdF-Steiermark

Wien/Graz/St.Lambrecht (OTS) - Schon in wenigen Jahren wird sich die Anzahl der über 85-Jährigen verdreifachen, die familiäre Unterstützungs-Kapazität zurückgehen, wozu auch neue Berufs- und Lebensbilder ihren Anteil haben. Die Zunahme der Bevölkerung wird eigentlich von den Älteren getragen. Bei den Unter-60-Jährigen sind es seit bald 100 Jahren ziemlich konstant rund 6 Millionen, bei den Über-60-Jährigen waren es um 1950 etwa 1 Million, vor wenigen Jahren 2 Millionen, aber bereits Ende der 2030 Jahre werden es 3 Millionen sein. Heute mehr denn je zeigt sich der Paradigmenwechsel. Aus den „Baby-Boomern“ sind dann „Geronto-Boomer“ geworden. Es ist zu erwarten, dass diese Gruppe auch in einer späten Lebensphase bestimmte Erwartungshaltungen, abgeleitet von ihren Gewohnheiten und ihrem Lebensstil, an den Tag legen werden. Es wird aber auch an qualifiziertem und engagiertem, menschlich einfühlsamem Pflegepersonal fehlen. Es braucht hier neue Konzepte für Ausbildung, Arbeitszeit, Rechtssicherheit und Einkommen. Auch sollte es Möglichkeiten zum Berufswechsel geben.

„Ich meine, dass es nicht der Realität entspricht, junge Menschen in Pflegeberufe ohne Chance auf neue Perspektiven oder einen Umstieg in andere Erwerbsbereiche zu führen“ , erklärt Dr. Johannes M. Martinek, Präsident der DENKWERKSTATT, und fügt hinzu: „Mit der Themenstellung „GEPFLEGT ALTERN — LEBENSSTIL, PFLEGE, BETREUUNG“ stellen wir uns in der DENKWERKSTATT dieser menschlich so bedeutsamen Herausforderung.“ Die Denkwerkstatt St. Lambrecht ist eine Plattform der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge. Unter dem Leitgedanken „Den Menschen verpflichtet“ führt die Denkwerkstatt St. Lambrecht Vordenker, Querdenker und Nachdenker zusammen und beschäftigt sich mit Fragen zur sozialen Entwicklung, demografischen Veränderung, Bildungs- und Integrationspolitik, finanziellen Sicherheit sowie zu Gesundheit und Vorsorge in Österreich und Europa. Dies geschieht in Kooperation mit der Collegialität Privatstiftung und dem WdF- Steiermark.

„Es ist ganz gewiss notwendig, in Notsituationen punktgenau und rasch zu helfen. Das tun viele idealistische Hilfsorganisationen, einer alten Tradition und sozialer Verantwortung verpflichtet“ , betont DI Christian Kehrer, Vorsitzender des WdF-Steiermark, und betont „wir halten grundlegende Überlegungen und die Entwicklung von Konzepten zur dynamischen Gestaltung der sozialen Sicherheit in Österreich für extrem wichtig, dies unter Einbeziehung aller relevanten Bereiche und Disziplinen. Die DENKWERKSTATT St. Lambrecht ist dazu unsere Plattform.“

