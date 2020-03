Das sind Österreichs beste Autohändler 2020

AutoScout24 zeichnet zum dritten Mal Händler mit den besten Kunden-Bewertungen aus // bestes Autohaus heuer aus Niederösterreich

Wien (OTS) - Bewertungen sind für alle Autokäufer eine wichtige Entscheidungshilfe, da das Urteil der Kunden Unabhängigkeit und Transparenz garantiert und damit das Vertrauen der Käufer stärkt. AutoScout24 hat heuer in Österreich zum dritten Mal jene Händler ermittelt, die von den Nutzern am besten bewertet wurden. Gesamtsieger ist Carpoint24 aus Niederösterreich. Das Ranking berücksichtigt den Durchschnitt der Bewertungen („Sterne“), deren Anzahl und die Händlergröße. Die Top Ten erzielten den Spitzenwert von 5 Sternen.

Die Top 3 kommen aus Niederösterreich, Tirol und der Steiermark

Mit der höchsten durchschnittlichen Bewertung schaffte Carpoint24 aus Georgen im Ybbsfelde in Niederösterreich dieses Jahr den Sprung an die Spitze. Auf Platz zwei liegt der Innsbrucker Autohändler Tirol Cars MP. Das steirische Autohaus Mag. Seidl Autohandel aus Gleisdorf sicherte sich den dritten Stockerlplatz. Mag. Seidl war auch schon im Vorjahr unter den Top-Autohäusern vertreten und liegt nur ganz knapp hinter Platz zwei.

Gebrauchtwagen1.at aus dem Salzburger Anif rückte einen Platz vor und liegt nun auf Platz vier. Es hat mit dem Tiroler Autohaus Dasto Kfz-Handelsagentur aus Waidring Plätze getauscht. Damit schafften es zwei Tiroler in das Top-Ranking. Platz fünf ging heuer an Drive24 Automobile aus dem steirischen Köflach. Den sechsten Platz belegt Wagenwerk aus Kematen an der Ybbs (NÖ), gefolgt vom Tiroler Christian Köhle - Fa 'der Autoexperte' aus Mils. DK-Motors e.U. aus Pinkafeld (Burgenland) belegt den ehrenvollen neunten Platz. Ebenfalls unter die Top Ten schaffte es auch matzhold.com aus dem steirischen Hatzendorf.

Tirol und die Steiermark stellen heuer jeweils drei der Top-Ten Autohäuser in Österreich. Aus Niederösterreich kommen 2020 zwei „top-dekorierte“ Händler.

Auf einer Skala von einem bis fünf Sternen können Nutzer die Autohäuser in den folgenden Bereichen bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kunden angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen.

Service steht an erster Stelle

„Als Online-Plattform ist uns Transparenz und bestmögliche Information unserer User ein großes Anliegen. Autokauf ist Vertrauenssache und die Händler-Bewertungen geben zusätzlich eine gute Orientierung – das ist uns wichtig“, erläutert Vertriebsleiter Jochen Jakopitsch.

AutoScout24 war im Jahr 2013 in Deutschland der erste große Online-Fahrzeugmarkt, der Händler-Bewertungen einführte, 2018 hat AutoScout24 in Österreich erstmals die Top-10 Händlerbewertungen veröffentlicht. Heute befinden sich mehr als 14.974 Kundenmeinungen auf der österreichischen Seite. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei beeindruckenden 93,7 Prozent.

Top Ten: Österreichs beste Fahrzeughändler 2020



Rang Händler Ort

1. Carpoint24 St. Georgen am Ybbsfelde / NÖ

2. Tirol Cars MP GmbH Innsbruck /Tirol

3. Mag. Seidl Autohandels GmbH Gleisdorf / Steiermark

4. GEBRAUCHTWAGEN1.at GmbH Anif/Salzburg

Rene Andreas Spreitzer

5. DASTO Kfz Handelsagentur Waidring / Tirol

6. DRIVE24 - Automobile Köflach / Steiermark

Ing. Andreas Scherf

7. Wagenwerk Kematen an der Ybbs / NÖ

8. Christian Köhle - Mils/ Tirol

Fa 'der Autoexperte'

9. DK-Motors e.U. Pinkafeld / Burgenland

10. matzhold.com Hatzendorf / Steiermark





Quelle: AutoScout24 (autoscout24.at); Filter: mindestens 10 Bewertungen, 4,0 Sterne, 2 Jahre bei AutoScout24, mindestens 5 Fahrzeuge; Berechnung des Rankings anhand von Bewertungsdurchschnitt, -anzahl und Händlergröße

Über AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen kaufen und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil der Scout24-Gruppe. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at.

*) Google Analytics Daten Durchschnitt 2019

