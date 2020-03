Einladung zur Presseführung »KINO WELT WIEN«

Eine Kulturgeschichte städtischer Traumorte

Wien (OTS) - Ab 5. März präsentiert das Filmarchiv Austria die beinahe 125-jährige Geschichte der Kinos in Wien mit einer neuen Ausstellung im METRO Kinokulturhaus. Die Ausstellung lädt die BesucherInnen auf zwei Ebenen dazu ein, durch die vergangene und die heutige Wiener Kinolandschaft zu flanieren, in wesentliche Etappen der Kinogeschichte einzutauchen und Erinnerungen an die eigene Zeit im Kino zu hinterlassen.



Presseführung am Donnerstag, 5.3. um 10:00 im METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

Begrüßung durch Ernst Kieninger (Direktor Filmarchiv Austria)

Führung durch die Ausstellung mit Martina Zerovnik (Kuratorin »Kino Welt Wien«)



Ausstellung KINO WELT WIEN

5.3.2020–10.1.2021

METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

www.filmarchiv.at

Rückfragen & Kontakt:

Larissa Bainschab

Filmarchiv Austria

Kommunikation

presse @ filmarchiv.at

00436643883013