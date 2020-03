Sveta - Feeling Nature neu am CBD-Markt

Neuer Love & Trust Brand startet mit Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.

Wien (OTS) - Vom Forbes Magazin erst kürzlich unter die Wellness-Trends 2020 gereiht, boomt die aus der Hanfpflanze gewonnen Substanz CBD seit einigen Jahren im weltweiten Handel. Die Gesetzeslage in Europa ist undurchsichtig, die Qualität hinter dem Produkt nicht gewährleistet. Mit Sveta bringt Gründerin Svetlana Ilic nun eine zu 100 % geprüfte CBD-Produktlinie auf den Markt.

Svetlana Ilic schaffte es als Tochter eines Gastarbeiters bis in die Führungsetage der hart umkämpften Medienbranche, bis vor acht Jahren das Erwachen kam: Mobbing, Jobverlust, seelische und körperliche Schmerzen und damit die Chance, den Blick auf das Leben neu zu schärfen. Die Hanfpflanze wurde Teil ihres Lebens. Als Vorstandsmitglied bei der Non-Profit-Organisation ARGE CANNA sowie Betreuerin eines Schweizer Cannabis-Herstellers erarbeitete sie sich in den Folgejahren ihr umfassendes Know-how über die Wirkungsweise von CBD, dessen Herstellung und Verarbeitung.

"Heute weiß ich, dass es besonders bei CBD-Produkten über die gesamte Wertschöpfungskette Sicherheit und Kontrolle braucht. Ich garantiere für alle Produkte aus der Sveta-Familie höchste Qualität in geprüfter Reinheit“ , so Sveta-Gründerin Svetlana Ilic, die ausschließlich mit regionalen Partnern, vorrangig EPUs und Start-ups, zusammenarbeitet. Dabei wird jeder Produktionsschritt einem Mehrfach-Check unterzogen. Bei der Auswahl wurde neben höchster Qualität auf kürzeste Transportwege geachtet.

Der erste Schritt ist getan. Drei Produkte, zwei CBD-Öle und CBD-Hempflowers, sind ab sofort erhältlich und wurden in einer Menge von jeweils 500 Stück von Sveta-Gründerin Svetlana Ilic vorfinanziert. Für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte setzt sie auf die Unterstützung einer Cannabis-freundlichen Zielgruppe auf der Crowdfunding-Plattform Startnext. In Planung ist ein All-Purpose-Balm für Gesicht und Körper in den Varianten light und intense sowie in weiterer Folge ein ergänzendes Serum mit einer in Europa vollkommen neuartigen Kombination an Inhaltsstoffen. Ihre Vision für die Zukunft: Auch für ihre Verpackungen von Fläschchen über Tiegeln bis hin zum Papier ausschließlich auf den so wertvollen Rohstoff Hanf zurückgreifen zu können.

Sveta CBD Oil 8 % und 15 % sowie CBD Hempflowers 6 % sind ab sofort online unter www.sveta.world und in der Tastery Wien (www.tastery.at) erhältlich.

Sveta auf Startnext

