LH Mikl-Leitner: Bauernbund ist auch in Zukunft die starke Stimme für die Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich

Landwirtschaftskammerwahl - Gratulationen aus der Volkspartei NÖ

St. Pölten (OTS) - „Gratulation an das Team des NÖ Bauernbundes rund um den Spitzenkandidaten zur NÖ Landwirtschaftskammerwahl Johannes Schmuckenschlager, NÖ Bauernbundobmann Stephan Pernkopf, dem NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek und allen Funktionärinnen und Funktionären, Mitgliedern und den Helferinnen und Helfern des NÖ Bauernbundes zum deutlichen ersten Platz bei der heutigen Landwirtschaftskammerwahl – sich auf diesem hohen Niveau noch einmal zu steigern ist sensationell. Damit ist der Bauernbund auch in Zukunft die starke Stimme für die Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Das Team des NÖ Bauernbundes hat die letzten Wochen intensiv geworben um auch in den nächsten fünf Jahren die bestimmende Kraft in der NÖ Landwirtschaftskammer zu sein. Ich gratuliere Spitzenkandidat Johannes Schmuckenschlager zum hervorragenden Ergebnis und dem klaren Auftrag, auch in Zukunft für die Landwirtschaft in Niederösterreich da zu sein“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

„Im Namen des gesamten NÖAAB möchte ich dem Bauernbund und seinem Spitzenkandidaten Johannes Schmuckenschlager sehr herzlich zu diesem hervorragenden Ergebnis gratulieren. Ich wünsche ihm alles Gute für die kommenden fünf Jahre und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Bauernbund als starkem Partner“, so NÖAAB Landesobmann Wolfgang Sobotka.

„Zuhören – Anpacken – Umsetzen, das gilt für Landwirtschaft wie für die Wirtschaft, für Klein- und Mittelunternehmen und bäuerliche Familienbetriebe. Dafür steht auch Johannes Schmuckenschlager. Herzliche Gratulation zum Erfolg“, so Wirtschaftsbund NÖ-Obmann Wolfgang Ecker.

„Ich gratuliere Präsident Johannes Schmuckenschlager, Vizepräsidentin Andrea Wagner und Vizepräsident Lorenz Mayr sowie Obmann Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek zu einem beherzten Wahlkampf und dem Wahlergebnis. Ich wünsche ihnen für die Arbeit in den nächsten Jahren alles Gute“, so die Landesleiterin der Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP Frauen Petra Bohuslav.

Seniorenbund-Landesobmann, Präs. a. D. Herbert Nowohradsky erklärt:

„Ich freue mich sehr, dass unsere mitgliederstärkste Teilorganisation wieder einen so fulminanten Erfolg einfahren konnte. Somit sind die Weichen für die nächsten fünf Jahre wieder gestellt und die Sicherheit und die Entlastung unserer Bauern ist weiterhin gewährleistet. Ich gratuliere dem Team um Obmann, Spitzenkandidat und Direktor ganz herzlich.“

„Wir gratulieren dem NÖ Bauernbund, allem voran Spitzenkandidat Johannes Schmuckenschlager, Direktor Paul Nemecek und Obmann Stephan Pernkopf, aber vor allem auch allen Kandidatinnen und Kandidaten, zum großartigen Resultat bei der Landwirtschaftskammerwahl. Der NÖ Bauernbund steht für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Landwirtschaft, von der wir, die junge Generation, auch in Zukunft profitieren werden. Wir freuen uns daher sehr über den großen Zuspruch und werden auch in Zukunft ein enges Miteinander pflegen“, betont JVP-NÖ-Landesobmann LAbg. Bernhard Heinreichsberger.

