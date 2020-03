Strasser: Eindrucksvoller Vertrauensbeweis für den NÖ Bauernbund und Präsident Schmuckenschlager bei der NÖ LWK-Wahl 2020

Außergewöhnlicher Erfolg von 85 % sind das Ergebnis einer verlässlichen und harten Arbeit für unsere Bäuerinnen und Bauern

Wien (OTS) - Bei den heutigen Niederösterreichischen Landwirtschaftskammerwahlen erzielte der Niederösterreichische Bauernbund mit Spitzenkandidat Präsident Johannes Schmuckenschlager einen Stimmenzuwachs von 1,29 % und liegt nunmehr bei 85,01 %. Das Ergebnis bedeutet ein Plus von 3 Mandaten für den NÖ Bauernbund und damit 33 von insgesamt 36 Mandaten in der Vollversammlung der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Die restlichen drei Mandate gehen an den Unabhängigen Bauernverband. Die Freiheitliche Bauernschaft Niederösterreich fliegen aus der Landwirtschaftskammer. „Die Landwirtschaftskammerwahl ist für den Bauernbund eine der wichtigsten Wahlen überhaupt. Denn bei dieser Wahl entscheiden die bäuerlichen Familienbetriebe vor allem über den agrarpolitischen Kurs in ihrer land- und forstwirtschaftlichen Interessenvertretung. Das Ergebnis von über 85 % ist eine Bestätigung des bisherigen Kurses einer ökosozialen Agrarpolitik, ein großer Vertrauensbeweis in die politische Arbeit des NÖ Bauernbundes und ein klarer Auftrag für den Spitzenkandidaten Abg.z.NR Präsident Johannes Schmuckenschlager und seine künftigen Vizepräsidenten Lorenz Mayr und Andrea Wagner“, so der Präsident des Österreichischen Bauernbundes, Abg.z.NR DI Georg Strasser in einer ersten Stellungnahme.

Bald 100 Jahre erfolgreiche Interessenvertretung des NÖ Bauernbundes in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich

Die Niederösterreichische Landwirtschaftskammer wurde 1922 auf Initiative des Bauernbundes gegründet. „Seit nun schon bald 100 Jahren, stellt der NÖ Bauernbund die entscheidende und bestimmende politische Kraft in der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. In den vergangenen Jahrzehnten galt, was heute immer noch unverändert auch für die Zukunft gilt: die einzige Konstante in der Land- und Forstwirtschaft ist die Veränderung. Vor uns stehen z.B. mit dem Klimawandel oder dem harten Kampf auf den Agrarmärkten große Herausforderungen. Um die Bäuerinnen und Bauern bestmöglich in ihrer Arbeit begleiten zu können, braucht es klare politische Mehrheiten und eine innovative und serviceorientierte Landwirtschaftskammer. Ich bin überzeugt, dass Präsident Schmuckenschlager und sein Team die besten Konzepte hat, um die richtigen Antworten zur Weiterentwicklung unseres erfolgreichen ökosozialen Weges in der Agrarpolitik zu geben“, so der Präsident des Österreichischen Bauernbundes abschließend.

