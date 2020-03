Corona Virus: Acht positive Fälle in Wien – aktuelle Informationen des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien

Wien (OTS) - „Mit heutigem Tag gibt es in Wien insgesamt acht positiv gemeldete Fälle, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Vier davon sind heute am Sonntag neu dazu gekommen“, informiert der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Sonntag.

Es handelt sich dabei um ein deutsches Urlauberpaar, das sich bei einer Karnevalsveranstaltung in Deutschland angesteckt haben dürfte. Zumindest war bei dieser Veranstaltung ein positiv getesteter Fall anwesend. Über diesen Fall wurde dieses Pärchen informiert und ließ sich daraufhin im Kaiser Franz Josef-Spital (KFJ) testen. Das Ergebnis ist positiv. Die beiden besuchten in Wien keine größere Veranstaltung wie Konzerte oder Ausstellungen. Sie befinden sich derzeit in Absonderung in ihrer Ferienwohnung in Wien. Es geht ihnen gut. Über die weitere Vorgehensweise wird noch entschieden.

Die beiden anderen sind eine Wienerin und ein Wiener ohne Bezug zueinander und zu anderen bekannten Fällen. Sie haben sich über 1450 nach Auftreten von Symptomen gemeldet und wurden vom Ärztefunkdienst betreut und getestet. Der Verlauf der Erkrankung ist mild und sie befinden sich beide in Absonderung zu Hause. Die Wienerin dürfte sich in Mailand angesteckt haben, wo sie zuvor auf Urlaub war. Beim Wiener ist noch nicht bekannt, wo er sich angesteckt haben könnte. Bei beiden werden nun auch die relevanten Kontaktpersonen überprüft. Bislang liegen dazu aber noch keine Ergebnisse vor.



Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 ist der Angelpunkt der Kommunikation mit den BürgerInnen bzw. Betroffenen. Seit Dienstag vergangener Woche hat sich die Frequenz der Anrufe verfünf- bis versiebenfacht, wenn auch von Freitag auf Samstag wieder ein Rückgang zu verzeichnen war. So hat es am Donnerstag 1.529 Anrufe gegeben. Am Freitag, nachdem bekannt wurde, dass der Ärztefunkdienst in Wien über Auftrag der Stadt Wien nun auch rund um die Uhr fährt und für Corona-Virus-Verdachtsfälle ausgerüstet, bzw. zuständig ist, ist die Zahl der Anrufe auf 2.045 gestiegen, um dann am Samstag wieder auf 1.683 zurückzugehen.

Insgesamt ist zu vermerken, dass die Zusammenarbeit mit dem Ärztefunkdienst hervorragend funktioniert und aufgrund dieser guten Zusammenarbeit ist es zu einer erheblichen Entlastung der Krankenhäuser gekommen, heißt es aus dem medizinischen Krisenstab. Dadurch ist sichergestellt, dass Verdachtsfälle und Patientinnen und Patienten mit leichter Erkrankung zu Hause betreut werden können, ohne auf dem Weg ins Krankenhaus andere anzustecken.

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien bedankt sich ausdrücklich bei der Wiener Ärztekammer, der Wiener Berufsrettung, den privaten Rettungsdiensten sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wiener Krankenanstaltenverbundes.

