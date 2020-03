8. März: Wiener Linien laden in die Österreichische Nationalbibliothek

Gratis Eintritt und Führungen mit der Öffi-Jahreskarte

Wien (OTS) - Wer bei „Bibliothek“ an verstaubte Regale und den Bücherwurm denkt, sollte am 8. März in der Österreichischen Nationalbibliothek vorbeischauen. Dort wird klar: Bibliothek geht auch anders! Die Wiener Linien laden am 8. März von 10:00 bis 18:00 Uhr alle JahreskartenbesitzerInnen in den Prunksaal ein, Eintritt und Führungen sind kostenlos.

Prunksaal: antikes Bücherparadies in barocker Pracht

Der Prunksaal ist ein barockes Juwel, das in jeder Hinsicht beeindruckt. Auf rund 80 Metern Länge, umgeben von prachtvollen Fresken und überragt von einer 30 Meter hohen Kuppel, lagern mehr als 200.000 Bücher aus vier Jahrhunderten. Allein die Sammlung des Prinzen Eugen von Savoyen umfasst 15.000 kostbare Bände.

8. März: Themenführungen zum Weltfrauentag

Für alle BesitzerInnen einer Wiener Linien Jahreskarte sind am 8. März Eintritt und Führungen kostenlos. Passend zum Internationalen Frauentag rücken Installationen und Sonderführungen Regentinnen und Autorinnen in den Mittelpunkt, die für den Prunksaal bedeutsam waren.

Gratis Führungen für Kinder: „Frauen und ihre Bücher“ um 10:30 und 11:30 Uhr

Gratis Führungen für Erwachsene: „Die sichtbaren und die unsichtbaren Frauen des Prunksaals“ um 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr



Audioguide am Smartphone

Mit der kostenlosen ÖNB-App holt man sich den Audioguide (in Deutsch und Englisch) für den Prunksaal direkt aufs Handy. Download unter: https://onb.ac.at/besucherinfo/oenb-app

Aktuelle Sonderausstellung „Beethoven. Menschenwelt und Götterfunken“

Zum 250. Geburtstag des großen Komponisten widmet die Österreichische Nationalbibliothek Ludwig van Beethoven eine Sonderausstellung. Original-Briefe und -Handschriften zeichnen nicht nur das Bild eines herausragenden Komponisten, sondern auch eines Menschen voll Humor und Zärtlichkeit. Natürlich sind im Beethoven-Jahr 2020 auch Originalhandschriften bedeutender Werke zu sehen, z.B. die der weltberühmten 9. Sinfonie („Freude, schöner Götterfunken“).

Der Wiener Linien Tag im Überblick:

Wann: Sonntag, 8. März 2020, 10:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien

www.onb.ac.at

Erreichbar mit diesen Öffis: U1, U3 Stephansplatz; U3 Herrengasse; U1, U2, U4 Oper/Karlsplatz; Linien 1, 2, 71, D Burgring

Attraktive Vorteilsangebote mit der Wiener Linien Jahreskarte

Der Wiener Linien Tag im Prunksaal ist einer von insgesamt sechs Terminen im heurigen Jahr, an denen die Öffi-Jahreskarte zum Gratis-Museumsticket wird. Daneben gibt es noch zahlreiche andere Vorteile. Eine Übersicht findet sich auf der Website der Wiener Linien unter www.wienerlinien.at/abovorteile

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien

Kommunikation

Journaldienst für JournalistInnen: 0664 8848 2237

www.wienerlinien.at