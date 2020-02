Berlinale 2020: Spezialpreis der Jury (Encounters) für ORF-kofinanzierten Spielfilm „The Trouble with Being Born“

Wien (OTS) - Nicht nur der ORF/Netflix-Mystery-Thriller-Event „Freud“ (ab 15. März 2020 in ORF 1) und die ORF-Koproduktion „Speer Goes to Hollywood“ feierten ihre Weltpremiere bei der diesjährigen 70. Berlinale. Auch die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Produktionen „The Trouble with Being Born“ und „Jetzt oder morgen“ wurden in diesem Rahmen der Öffentlichkeit präsentiert. „The Trouble with Being Born“ wurde außerdem heute, am Samstag, dem 29. Februar 2020, mit dem Spezialpreis der Jury (Sektion: Encounters) ausgezeichnet. Sandra Wollners provokativer zweiter Spielfilm bringt die Geschichte einer Maschine in einem menschlichen Körper auf die Leinwand. Vor der Kamera standen u. a. Lena Watson, Dominik Warta, Ingrid Burkhard, Jana McKinnon und Simon Hatzl.

