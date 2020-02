Wiener Bauernbund: Gratulation an Gernot Blümel als wiedergewählter Landesparteiobmann

Starkes Zeichen für Aufbruch - VP-Wien auch weiterhin wesentliche Stimme für Wiener Stadtlandwirtschaft

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation von Seiten des Wiener Bauernbundes an Gernot Blümel zur überwältigenden Bestätigung in seiner Funktion als Landesparteiobmann der Neuen Volkspartei Wien. Das ist ein starkes Zeichen des Aufbruchs für Wien, insbesondere für die kommende Wien-Wahl“, so der Bauernbund-Obmann, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Windisch.

„Eine starke Volkspartei ist auch eine starke Stimme für die Interessen der Gärtner, Winzer, Acker- Obst- und Zierpflanzenbauern in Wien“, so der Direktor des Wiener Bauernbundes, Norbert Walter. „Der heute von den Delegierten beschlossene Antrag sieht eine klare Positionierung für die betrieblichen Entwicklungen in Wien vor, um Arbeitsplätze und die regionale Versorgung zu sichern und unsere hohen Standards in der Produktion auch zu wahren. Das ist ein wesentliches Signal für die Familienbetriebe der Wiener Stadtlandwirtschaft“, so der Bauernbund-Direktor und abschließend: „Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Gernot Blümel und dem Team der Neuen Volkspartei Wien.“

