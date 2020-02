Landesparteitag Neue Volkspartei Wien: Talk mit Ministerinnen

Peter L. Eppinger im Gespräch mit Europaministerin Edtstadler, Frauen- und Integrationsministerin Raab, Wirtschaftsministerin Schramböck und Verteidigungsministerin Tanner

Wien (OTS) - Während des Wahlvorganges des 36. ordentlichen Landesparteitages der Neuen Volkspartei Wien wurden Europaministerin Karoline Edtstadler, Frauen- und Integrationsministerin Susanne Raab, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner von Moderator Peter L. Eppinger interviewt.

Karoline Edtstadler berichtete dabei von den derzeit in Europa anstehenden großen Themen und der Übernahme des Bürgermeisteramts durch einen ÖVP-Bürgermeister in Salzburg.

Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen in Wien sagt Edtstadler: „Man braucht ein engagiertes Team und viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Beim EU-Wahlkampf haben wir gesehen, was möglich ist in Wien.“

Die Bundesministerin für Frauen und Integration, Susanne Raab, gab einen Überblick über die Schwerpunkte im Integrationsbereich, die vor allem auch Wien zugutekommen.

„Gernot Blümel findet klare Worte bei der Integration, wenn es Missstände in Wien geht, um Zuzug und die nicht deutsche Muttersprache. Wir versuchen, eine konsequente Linie weiterzufahren.“ Es brauche vor allem die Bundesländer dazu, auch Forderungen, wie etwa die so wichtigen Deutschförderklassen, umzusetzen – gerade in Wien. Wir brauchen eine starke Volkspartei in Wien mit Gernot Blümel.“

Über die Entwicklungen in der Digitalisierung und die fehlenden Tourismuszonen in Wien sprach Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. „Es gilt, alle mitzunehmen auf den Weg der Digitalisierung. Hier ist in Wien noch viel zu tun. Es braucht eine neue Kraft, die alle Menschen auf diese Reise mitnimmt.“ Zu Tourismuszonen findet Schramböck klare Worte: „Der Wiener Landesregierung fehlt der Mut zu Tourismuszonen. In allen anderen Bundesländern gibt es diese. Es braucht Gernot Blümel, um das in Wien umzusetzen.“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner berichtete über die derzeit größten Herausforderungen beim Österreichischen Bundesheer – dieses müsse wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken. Im Hinblick auf Wien sagt sie, dass es ab jetzt „laufen, laufen, laufen“ heißt für die Wienerinnen und Wiener!

