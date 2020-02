Landesparteitag Neue Volkspartei Wien: Blümel 7: Historische Chance, dass Wien neu regiert wird

Wir lieben unser Wien - Nach 100 Jahren Chance auf Wechsel im Bürgermeisteramt – Jene belohnen, die Beitrag für die Gesellschaft leisten

Wien (OTS) - „Es gibt noch viele Themenfelder in Wien, in denen massiver Handlungsbedarf besteht – wie etwa Weltkulturerbe, Wohnen oder Stadtentwicklung“, so Landesparteiobmann Gernot Blümel zum Abschluss seiner Rede beim 36. ordentlichen Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien. Man wisse gar nicht, wo man anfangen solle, um die Probleme in der Stadt zu lösen. „Und wir alle tun das nicht deswegen, weil wir gerne herumnörgeln, sondern weil uns diese Stadt am Herzen liegt. Wir lieben unser Wien“, so der Landesparteiobmann. Und das meine er nicht so, wie die befragten internationalen Gäste in der berühmten Mercer Studie, wonach Wien die lebenswerteste Stadt der Welt sei. „Denn wenn man genug verdient, dann ist es schnell einmal wo schön“, so Blümel. „Ich meine es so, wie man diese Stadt erlebt, wenn man in unterschiedlichen Lebensphasen hier zuhause ist.“

Er selbst sei in Wien auf die Welt gekommen, danach in Moosbrunn in Niederösterreicher aufgewachsen und erst nach dem Bundesheer zum Studieren wieder nach Wien gezogen. Bis hierher sei seine Biographie der von Michael Häupl sehr ähnlich, der auch erst zum Studieren nach Wien gekommen sei. „Aber dann hat er hier auf der Uni den Josef Cap getroffen und ist zum VSSTÖ gegangen und ich habe den Sebastian Kurz getroffen und bin zur JVP gegangen“, so Blümel. Oder wie das vielleicht ÖVP-Klubobmann August Wöginger formulieren würde, sei er nicht nach Wien zum Studieren gegangen, um als Grüner zurückzukehren, sondern um als Türkiser zu bleiben.

„Ich habe diese Stadt von den verschiedensten Seiten, an den verschiedensten Orten und zu jeder erdenklichen Uhrzeit kennengelernt“, so Blümel weiter. Er sei gefühlte zehn Mal umgezogen. Er habe beim Gürtel an der U6 gewohnt, im 2. Bezirk in der Nähe des Pratersterns oder auch am Schwedenplatz. Mittlerweile sei er im 3. Bezirk heimisch geworden. „Jedes Grätzl, in dem ich gelebt habe, hat seine eigenen Schönheiten, Erlebnisse und Erinnerungen für mich“, so Blümel. Ob mitten in der Stadt am Franziskanerplatz oder an der Neuen Donau. „Wien ist nicht nur die Stadt, in der ich lebe und arbeite. Wien ist meine Heimat geworden. Und Wien ist die Stadt, in der in wenigen Tagen unsere Tochter auf die Welt kommen wird. Das hat meine Motivation, diese Stadt zu gestalten, nur noch gesteigert“, so der Landesparteiobmann.

„Ich will ein Wien gestalten, in dem man sich als arbeitender Mensch das Leben leisten kann. Wo man nicht als Gebührenzahler für eine überbordende Bürokratie herhalten muss“, so Blümel. Er wolle für ein Wien arbeiten, in dem jene belohnt werden und erfolgreich sein können, die sich anstrengen und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Er wolle in einer Stadt leben, in der sich Eltern nicht schon bei der Geburt ihres Kindes Sorgen machen müssen, ob sie sich die Privatschule leisten können, weil in den öffentlichen Schulen kein Kind mehr Deutsch spricht. „Ich will eine Stadt, die den Menschen Schutz und Hilfe bietet, wenn sie es brauchen, die dafür aber auch verlangt, dass man die Sprache lernt und einen Beitrag leistet“, so Blümel. Er wolle ein Wien haben, wo man keine private Krankenversicherung braucht, um schnell und gut versorgt zu werden. „Ich will in einem Wien leben, wo Demokratie gelebt wird und nach 100 Jahren endlich ein Wechsel im Bürgermeisteramt möglich wird“, so Blümel. Dieses Jahr gebe es die historische Chance, dazu beizutragen, dass Wien neu regiert wird.​

