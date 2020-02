FPÖ – Kickl zu Erdogan-Ankündigung: Griechenland muss nun Militär zum Einsatz bringen

Wien (OTS) - „Nachdem nun der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ungeachtet der Vereinbarungen mit der EU tausende Flüchtlinge die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien passieren lassen will, erwarte ich mir, dass nun auch Griechenland seine militärische Stärke zum Einsatz bringt, um dieser Lage Herr zu werden. Die Bewältigung dieses Migrantenstroms ist nämlich keine Aufgabe, die die Polizei alleine in Angriff nehmen kann. Seitens der EU muss nun rasch ein klares Bekenntnis für einen derartigen Militäreinsatz kommen, denn angesichts dieser Dimension kann man in gewisser Weise schon von einem Angriff reden“, so heute FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

„Es ist auch zu hoffen, dass die rot-grüne Regierung das weitere Vorgehen der Verantwortlichen in Brüssel genau im Auge behält und bei einem Nichthandeln der EU unsere Grenzen ‚dicht macht‘. Es besteht nämlich die große Gefahr, dass mit einer neuerlichen Flüchtlingswelle wieder unzählige Gefährder nach Europa kommen würden. Die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung muss an erster Stelle stehen und Innenminister Nehammer muss nun demensprechend handeln“, forderte der FPÖ-Klubobmann.

