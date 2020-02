Landesparteitag Neue Volkspartei Wien: Susanne Riess/Siegfried Nagl: Gernot Blümel bringt frischen Wien für Wien

Unterstützung von Susanne Riess und Bürgermeister Siegfried Nagl für Gernot Blümel beim Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien

Wien (OTS) - Im Rahmen des heutigen 36. ordentlichen Landesparteitages der Neuen Volkspartei Wien in der METAStadt wurden Ehrengäste wie Generaldirektorin Susanne Riess sowie der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl von Moderator Peter L. Eppinger interviewt. „Ich bin heute hier, um einen Freund zu unterstützen, den ich sehr schätze“, so Susanne Riess. Die Neue Volkspartei sei nun eine Bewegung, in der Freiheit nicht nur eine Floskel ist, sondern die Bürgerinnen und Bürger wirklich vor Bevormundung schützen wolle. Es sei eine Bewegung, wo Leistung etwas ist, worauf man stolz sein kann, so Riess. Wo der Mut ist, zu sagen, was richtig ist und nicht, was manche hören wollen. „Sebastian Kurz und Gernot Blümel haben frischen Wind in die ÖVP gebracht. Und deswegen bin ich heute hier“, so Riess. Sie überbringe auch die besten Grüße von EU-Kommissar Gio Hahn, mit dem sie Gernot Blümel in Wien unterstütze. Es sei Zeit für ein nicht-sozialdemokratisches Jahrhundert in Wien.

Der Grazer Bürgermeister berichtete über die letzten zwei Jahrzehnte als Bürgermeister in Graz. Vor 20 Jahren habe Graz geschlafen. Eigentlich wollte er nie Politiker werden, aber ihm seien viele Ideen für seine Stadt gekommen. „Ich wollte die Stadt nicht mehr anderen überlassen, sondern mitgestalten. Ich wollte meinen Kindern eine Vorzeigestadt ermöglichen“, so Nagl, der darauf verwies, dass Graz von 1945 bis 2003 von der SPÖ regiert worden sei. Er spüre hier in Wien nun einen „Spirit und Geist“, der über die Bezirke und Grätzl der Stadt hinweggehe. „Gernot Blümel wird die Speerspitze sein und ihr werdet für ihn kämpfen“, so Nagl beim Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien. ​

