Landesparteitag Neue Volkspartei Wien: Arnoldner: Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien

LGF Arnoldner eröffnet 36. ordentlichen Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien – Knapp 1.000 Gäste und Delegierte in der METAStadt im 22. Bezirk – Livestream via Facebook

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien“ eröffnete heute Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner den 36. ordentlichen Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien. Knapp 1.000 Gäste und Delegierte haben sich dazu in der METAStadt im 22. Bezirk eingefunden. Landesparteiobmann Gernot Blümel stellt sich im Rahmen des heutigen Parteitages gemeinsam mit seinen Stellvertreterinnen Margarete Kriz-Zwittkovits, Veronika Mickel-Göttfert und Elisabeth Woschnagg der Wiederwahl.

„Gernot Blümel ist vor vier Jahren im Museumsquartier als Landesparteiobmann der ÖVP Wien angetreten, um die Herausforderungen in der Stadt anzupacken. Sein Ziel war und ist es, die Volkspartei wieder zu einer starken, schlagkräftigen und dynamischen bürgerlichen Stadtpartei zu machen und diese als Spitzenkandidat in die heurige Wahl zu führen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner in ihrem Eingangsstatement. „Seither ist uns einiges gelungen. Wir haben bei bundesweiten Wahlen dreimal in Folge den 2. Platz in Wien erzielt. Wir sind nicht nur zur lautesten und effektivsten Oppositionspartei in Wien geworden – wir haben unsere Partei professioneller, jünger, moderner und weiblicher aufgestellt. Nun gilt es aufzubrechen. Für ein neues Wien.“

„Dazu freuen wir uns sehr, dass heute so viele großartige Persönlichkeiten hier sind, die der neuen Volkspartei seit Kurzem oder schon seit vielen Jahrzehnten verbunden sind. Aber auch jene, die aktuell für die neue Volkspartei Verantwortung tragen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner. Mit Bundeskanzler Bundesparteitobmann Sebastian Kurz, Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Europaministerin Karoline Edtstadler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist ein großer Teil der Bundesregierung am Landesparteitag der Neuen Volkspartei Wien anwesend. Weiters können viele Ehrengäste wie etwa Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Generaldirektorin Susanne Riess oder der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl am Landesparteitag begrüßt werden.

Ein hochkarätiges Tagungspräsidium kümmert sich um den reibungslosen Ablauf der Tagesordnung des Landesparteitages. Neben Seniorenbund-Chefin Gemeinderätin Ingrid Korosec, WKO Wien-Präsident und Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes Walter Ruck und Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, Wiener Bauernbund-Chef Franz Windisch, sorgen die Bezirksvorsteherin der Josefstadt und Chefin der Wiener ÖVP Frauen Veronika Mickel-Göttfert, Innenminister und Wiener ÖAAB-Obmann Karl Nehammer, Obmann der Jungen ÖVP Wien Nationalrat Nico Marchetti sowie der Generalsekretär der Volkspartei, Nationalrat Axel Melchior und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt Markus Figl für die Einhaltung aller statutarischen Vorgaben des Parteitages. In der „Aktivisten-Corner“ des Landesparteitages gibt es durchgehend die Möglichkeit, sich als Freiwilliger zu informieren und eintragen zu lassen. Der Landesobmann der Jungen ÖVP Wien, Nico Marchetti, steht dazu allen Interessierten Rede und Antwort.

Nach Eröffnung, Begrüßung und Totengedenken sowie den statutarischen Beschlüssen und Berichten werden im Rahmen dieses 36. ordentlichen Landesparteitages der Antrag an den Landesparteitag und Berichte vorgebracht, diskutiert und beschlossen. Bevor Landesparteiobmann Gernot Blümel seine Rede vor dem Landesparteitag hält, gibt es eine Interview-Runde mit zahlreichen Ehrengästen wie dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, Generaldirektorin Susanne Riess und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Anschluss an die Rede des Landesparteiobmannes finden dann die Wahlen zum 36. ordentlichen Landesparteitages statt. Nach Verkündigung des Wahlergebnisses gegen 13:00 Uhr wird Energie für den Aufbruch getankt und zur Stärkung bei Live-Musik und Buffet ins „Kesselhaus“ geladen.

