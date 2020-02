ATV-Frage der Woche: 44% der FPÖ-WählerInnen finden, dass sich Strache für ein politisches Amt bewerben soll

Wien (OTS) - Heinz-Christian Strache verkündete diese Woche sein politisches Comeback. So diskutieren Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek am Sonntag über die Reden von Heinz-Christian Strache und Norbert Hofer. Auch die aktuelle Umfrage von Peter Hajek mit 500 TeilnehmerInnen widmet sich diesem Thema und befragte die ÖsterreicherInnen, ob sich Heinz-Christian Strache für eine politisches Amt bewerben soll.



"Solange es keine strafrechtliche Verurteilung gibt, soll sich Strache für ein politisches Amt bewerben" - dieser Aussage stimmen 12 Prozent der ÖsterreicherInnen zu. 64 Prozent meinen hingegen: "Strache hat sich durch sein Verhalten für ein politisches Amt disqualifiziert und sollte sich nicht mehr bewerben." 16 Prozent sind die weiteren Vorhaben des Ex-FPÖ-Parteichefs egal. Während sich der Großteil der Wählerschaft der Meinung der Bevölkerung anschließt, sind 44 Prozent der FPÖ-WählerInnen der Ansicht, dass sich Strache bewerben soll, 31 Prozent sprechen dagegen.



Peter Hajeks Fazit lautet: „Viel besser lässt sich die Gefahr, die von Heinz-Christian Strache für seine Ex-Partei ausgeht, nicht darstellen. Vier von zehn deklarierten FPÖ-Wählern finden, er soll sich wieder für ein politisches Amt bewerben, solange keine strafrechtliche Verurteilung gegen Strache vorliegt. In der verbliebenen blauen Wählerschaft hat der Ex-Parteichef noch immer eine große Anzahl an Anhängern. Wenn er sich also Wähler holt von dort. Das wäre aber der Supergau für das Dritte Lager.“

Weitere Themen in der Sendung: Das Coronavirus und wie es die Innenpolitik derzeit dominiert und die SPÖ. Die rote Jugend hat angekündigt, Parteichefin Rendi-Wagner bei der Vertrauensfrage nicht zu unterstützen.



