Korosec: Gute Zusammenarbeit der Behörden schafft Sicherheit bei Coronavirus

Großer Dank an alle Beteiligten - Momentane Herausforderungen sind kein Thema für politisches Kleingeld - Wien als Großstadt besonders im Fokus

Wien (OTS) - Die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Ingrid Korosec, bedankt sich in der Debatte im Wiener Gemeinderat betreffend des Coronavirus bei allen Beteiligten: „Der Bundeskanzler, der Gesundheitsminister sowie der Innenminister agieren vorbildlich. Ihnen gebührt ein besonderer Dank, aber dies gilt auch für alle weiteren auf Bundes- und Landesebene agierenden Personen.“

Im Zuge der Rede betont sie weiter, dass die Behörden bisher sehr gut gehandelt haben: „In der momentanen Situation ist es maßgeblich, dass höchstes Vertrauen in die Arbeit der öffentlichen Stellen besteht. Die Koordination und Zusammenarbeit zwischen den agierenden Behörden verlaufen im Wesentlichen sehr gut, weshalb man die Herausforderungen rund um das Coronavirus auch sehr gut im Griff hat.“

Korosec betont in diesem Zusammenhang auch die Sonderstellung Wiens: „Als einzige Großstadt besteht in Wien natürlich eine besondere Situation, auf die man sich natürlich besonders vorbereiten muss.“ Dabei verweist sie auf mögliche kleine Verbesserungen wie Postwurfsendungen, um die Bevölkerung auch wirklich flächendeckend zu erreichen. Gleichzeitig betont sie, dass die bestehenden Maßnahmen und die sachliche sowie faktenbasierte Vorgehensweise sehr gut funktionieren.

Das Vorgehen betreffend der Schulschließung in dieser Woche in der Josefstadt verteidigt Korosec: „Man ist korrekt und nach einem anerkannten Standard vorgegangen. Dadurch konnte eine mögliche Verbreitung des Virus bis zum Testergebnis ausgeschlossen werden. Alles andere wäre fahrlässig gewesen.“ Abschließend betont die Gesundheitssprecherin den Wert der bisher koordinierten Vorgangsweise. „Polemik und politisches Kleingeld haben in dieser Situation keinen Platz. Wir sind in Österreich und Wien gut vorbereitet, um die bevorstehenden Herausforderungen bestens zu meistern“, so Korosec abschließend.

