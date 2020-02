SPÖ-Termine von 2. März bis 8. März 2020

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 2. März 2020:

10.00 Uhr Im Vorfeld des Internationalen Frauentags laden SPÖ-Parteivorsitzende und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Frauenvorsitzende und Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek zum „Roten Foyer“ zum Thema „Frauen und Arbeit“ ein (SPÖ-Parlamentsklub, 1. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien).

DIENSTAG, 3. März 2020:

15.00 Uhr Videochat anlässlich des Frauentags unter dem Titel „Der Druck in der Arbeitswelt steigt“ mit Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek und Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner auf der Facebook-Seite der SPÖ-Frauen https://www.facebook.com/spoebundesfrauen

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim, spricht Sascha Lobo (deutscher Blogger, Buchautor, Journalist und Werbetexter) zum Thema „REALITÄTSSCHOCK – Zehn Lehren aus der Gegenwart“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/u39ag82 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 4. März 2020:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Rules Committes der Parlamentarischen Versammlung des Europarates am in Paris teil.

9.15 Uhr Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März findet eine Fahnenhissung an der SPÖ-Zentrale statt (Löwelstraße 18, 1010 Wien).

10.30 Uhr Kranzniederlegung zu Ehren großer Sozialdemokratinnen anlässlich des Frauentags 2020 (Gedenken an Rosa Jochmann, Hertha Firnberg, Johanna Dohnal, Barbara Prammer und Sabine Oberhauser). Die Kranzniederlegungen finden bei den Gräbern von Rosa Jochmann, Hertha Firnberg, Johanna Dohnal und Barbara Prammer statt - Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien, Tor 2 (Gruppe 14c) Der Kranz für Sabine Oberhauser wird nach dem Gedenken auf den Hietzinger Friedhof gebracht.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, spricht Michael Ignatieff (Rector and President of the Central European University in Vienna, Historian, Author) zum Thema „How Democracies end“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/sbs8f7d (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 5. März 2020:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Joint Committee und des Bureau der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Paris teil.

09.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Klagsverband laden gemeinsam zur Fachtagung „#rechtehatsie – Die UN-Frauenrechtskonvention als Motor für gleichstellungspolitische Maßnahmen“ in das Parlament in der Hofburg ein. Doris Bures eröffnet die Fachtagung.

12.30 Uhr Aus Anlass des Weltfrauentages am 8. März veranstaltet die Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung im Europaparlament, SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner, gemeinsam mit der EU-Kommissarin für Gleichstellung Helena Dalli eine Pressekonferenz zum Thema „The 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action“ (Europäisches Parlament Brüssel, vor dem Raum JAN 2Q2).

FREITAG, 6. März 2020:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Sitzung des Standing Comites der Parlamentarischen Versammlung des Europarates in Paris teil.

9.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter und Vorsitzender der kurdischen Freundschaftsgruppe im Europaparlament Andreas Schieder veranstaltet eine Konferenz zur Geschichte und Zukunft der KurdInnen in Nordsyrien "Under attack: Conference on the history and future of Northern Syria", Anmeldung per Mail an andreas.schieder@ep.europa.eu (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstrasse 35, 1010 Wien).

15.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures besucht das „Offene Rathaus“ anl. des Frauentages, das heuer unter dem Motto „Frauen aller Generationen – gemeinsam stark!“ steht. Doris Bures enthüllt gemeinsam mit Stadträtin Kathrin Gaál zwei neue Tafeln der Pionierinnengalerie im Arkadenhof im Rathaus.

19.00 Uhr Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentags der SPÖ-Frauen Niederösterreich „Wir reden über A, wie Arbeit – ob bezahlt oder unbezahlt“; unter anderem mit Landesfrauenvorsitzender LAbg Elvira Schmidt, Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner (Jugendheim, Hauptplatz 1, 2211 Pillichstorf).

SAMSTAG, 7. März 2020:

16.30 Uhr Frauentagsfest der Wiener SPÖ-Frauen im ega; unter anderem mit der Wiener Frauenvorsitzenden Marina Hanke, Bundesrätin Korinna Schumann und der Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaál (ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien).

SONNTAG, 8. März 2020:

9.00 Uhr Frauentagsmatinee der SPÖ-Frauen Steiermark; unter anderem mit SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner, (Festsaal Kolpinghaus Graz, Adolf-Kolping-Gasse 6, 8010 Graz).

17.00 Uhr Sonderscreening „Die Dohnal“ anlässlich des Frauentags mit u.a. Bundesfrauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek (Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien).

(Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/