Flugscham führt zu Flugverzicht

Berlin (ots) - Bewusstsein für nachhaltige Mobilität steigt +++ Immerhin 17 Prozent haben bewusst auf Flüge verzichtet +++ TÜV Mobility Conference am 4./5. März in Berlin +++

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf das Flugverhalten der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. 17 Prozent der Deutschen haben aufgrund des Klimawandels bereits bewusst auf Flugreisen verzichtet. Darunter verzichteten 13 Prozent bereits auf mehrere Flüge und 4 Prozent auf einen Flug. Das hat eine repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.000 Personen ab 16 Jahren ergeben. Demnach sehen allerdings 27 Prozent der Befragten für einen Flugverzicht keinen Grund. 45 Prozent geben an, dass sie ohnehin nicht fliegen und 11 Prozent machen keine Angabe. "Das Bewusstsein der Menschen für eine nachhaltige Mobilität steigt. Das führt dazu, dass viele ihr Reiseverhalten überdenken und auf Flüge verzichten", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands (VdTÜV). Stattdessen könnten Privat- oder Geschäftsreisende andere Verkehrsmittel wie die Bahn nutzen oder sich bei Urlaubsreisen für andere Ziele entscheiden. Flugreisen gelten im Vergleich der unterschiedlichen Verkehrsmittel wie Auto, Bus oder Bahn als besonders energieintensiv.

Die Diskussionen um die so genannte Flugscham schlägt sich allerdings bisher nicht spürbar in den Kennzahlen zum Flugverkehr nieder. Die Zahl der Flugpassagiere ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den ersten sieben Monaten des Jahres 2019 erneut gestiegen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geht in einer Prognose davon aus, dass die Zahl der Flüge weltweit bis zum Jahr 2040 um jährlich 1,6 Prozent steigen wird.

Die vollständigen Ergebnisse der "TÜV-Mobility Studie 2020" stellt der TÜV-Verband am 4. März in einer telefonischen Pressekonferenz vor. Interessierte Journalistinnen und Journalisten können sich per E-Mail an presse @ vdtuev.de anmelden und erhalten dann die Einwahldaten.

Die Studie wird im Rahmen der TÜV Mobility Conference veröffentlicht, die am 4. und 5. März in Berlin stattfindet. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Themen Nachhaltigkeit, Multimodalität, Digitalisierung und Verkehrssicherheit. Redner sind unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, Christoph Weigler, CEO UBER Deutschland, Matthew Baldwin, Koordinator für Verkehrssicherheit der EU-Kommission, Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), Dr. Maik Böres, Head of Future Mobility Team BMW Group oder Dr. Dirk Stenkamp, CEO TÜV Nord Group und Mitglied des VdTÜV-Präsidiums. Weitere Informationen unter www.tuev-mobility-conference.de.

