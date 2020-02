SPÖ Josefstadt: Gut für Wien und gut für die Josefstadt!

SPÖ Josefstadt beschloss Listen für Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl

Wien (OTS/SPW) - Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Josefstadt gestern, Donnerstag, wurde der Bezirksparteivorsitzende, Gemeinderat Heinz Vettermann mit 100 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretungswahl 2020 gewählt. „Das Ergebnis ist nicht nur ein toller Vertrauensbeweis für mich sondern ein Turbo-Motivationsschub für den künftigen Wahlkampf in der Josefstadt“, freut sich Vettermann. „Jetzt geht es darum die wichtigsten Themen in der Josefstadt anzugehen, wie leistbares Wohnen oder das partizipative Budget, und dafür zu sorgen dass die AnrainerInnenparkzonen wieder gelten. Es zeigt sich: Die SPÖ ist gut für Wien und gut für die Josefstadt“, so der Spitzenkandidat.

Als Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl geht die mit 96,6 Prozent der Stimmen gewählte Klubvorsitzende der SPÖ Josefstadt, Stefanie Vasold ins Rennen. „Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Ich will mich dafür einsetzen, dass das so bleibt und alle Menschen in dieser Stadt ein gutes Leben führen können - vom leistbaren Wohnen, ausgezeichneten Kinderbetreuungseinrichtungen und Bildung über Gewaltschutz bis hin zur Hilfe in Notlagen“, so Vasold. (Schluss) ve



