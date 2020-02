VÖSI: Kick Off zu WOMENinICT

unabhängige Plattform und Netzwerk - Frauen in der ICT-Branche sichtbarer machen - Fachkräfte-Mangel entgegenwirken - Mädchen für Branche begeistern - Jobchancen und Berufsbilder zeigen

Wien (OTS) - Frauen sind in der ICT-Branche nach wie vor unterrepräsentiert, vor allem in den informatischen Berufen, Mädchen in HTLs eher die Ausnahme. Das will eine neue Initiative ändern: WOMENinICT ging Mittwochabends im IBM Client Center an den Start. Initiator ist der VÖSI (Verband Österreichischer Software Industrie). Viele Frauen und einige Männer waren mit dabei.

Data Scientistin, IT-Consultant, IT-Projektleiterin, Cyber Security Expertin oder Pre-Sales Expertin – warum sollen Frauen eigentlich nicht in der ICT Branche arbeiten? „Da spricht eigentlich kein Grund dagegen, trotzdem sind Frauen in informatischen Berufen nach wie vor eher die Ausnahme. Wir können es uns aber nicht leisten, auf Frauen in der ICT-Branche zu verzichten“, betont VÖSI Präsident Peter Lieber. Gerade angesichts des allseits beklagten Fachkräfte-Mangels in der Branche sieht Lieber ein „Riesen-Potenzial, daher ist für uns als VÖSI klar, dass wir uns dafür einsetzen müssen, Frauen für unsere Branche zu gewinnen und auch beim Thema Aus- und Weiterbildung aktiv anzusetzen.“

Mittwochabends wurde im Zuge des VÖSI Branchentalks die neue VÖSI Special Interest Group WOMENinICT im IBM Client Center gestartet. Als unabhängige Plattform lädt sie alle Frauen von VÖSI Mitgliedsunternehmen, alle Frauen aus der ICT-Branche, aber auch interessierte Männer ein, aktiv daran teilzuhaben. Die größten Ziele von WOMENinICT sind: das Thema Frauen in der ICT sichtbarer zu machen, mehr junge Frauen und Mädchen dazu zu begeistern, in der ICT Branche zu arbeiten und aufzuzeigen, wie viele tolle Job-Möglichkeiten Informations- und Kommunikations-Technologie Know-How (englisch: ICT) bietet: Bei HW- und SW-Unternehmen, bei IT-Systemhäusern, bei IT-Dienstleistern, in IT-Departments bei Unternehmen sowie in Wissenschaft & Forschung.

Sechs Frauen Gründungsmitglieder

WOMENinICT wurde von sechs Frauen aus der Branche und für die Branche gegründet. Sie stellen mit unterschiedlichsten Ausbildungen und Zugängen selbst Role Models für die Vielfalt an Tätigkeitsbereichen in der ICT-Branche dar. Die Leitung der neuen VÖSI Special Interest Group (SIG) WOMENinICT liegt bei Christine Wahlmüller-Schiller, Geschäftsführerin von CWS Communications, IT-Fachjournalistin, Moderatorin und promovierte Kommunikations-Expertin, die bereits seit über 20 Jahren in der IT-Branche tätig ist. Sie leitet seit Jahren zudem IT-Expertengespräche sowie IT-Roundtables, derzeit für die IT-Zeitschriften Computerwelt und it&tbusiness. Die fünf weiteren Gründungsmitglieder von WOMENinICT sind ebenfalls Frauen aus der ICT-Branche mit unterschiedlichen Zugängen: Brigitte Rafael, promovierte Informatikerin, ist als Senior Certified IT Specialist und Executive Assistant von Patricia Neumann, Generaldirektorin von IBM Österreich, beschäftigt. Das Thema Frauen und ICT ist ihr seit vielen Jahren ein persönliches Anliegen. Bereits während ihres Studiums hat sie sich jahrelang für die Initiative „FiT“ (Frauen in die Technik) engagiert. „Frauen wird leider nach wie vor abgeraten, eine technische Studienrichtung zu wählen. Ich persönlich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe und finde, alle Mädchen sollten die Möglichkeit haben, frei und ohne Beeinflussung ihre Zukunft gestalten zu können.“

Bettina Hainschink ist Wirtschaftsinformatikerin und geschäftsführende Gesellschafterin der CON.ECT Business-Akademie, einem IT-Ausbildungsinstitut und IT-Trend-Konferenzveranstalter. CON.ECT gilt heute auch als Netzwerkplattform für IT-Professionals. „In meiner Jugendzeit war ich oft bergsteigen und klettern – das erfordert Ausdauer und Mut. Genau diese Eigenschaften haben mir bei der Unternehmensgründung sehr geholfen“, stellt Hainschink fest.

Nach dem Studium an der WU Wien gründete Gerlinde Macho vor 20 Jahren MP2 IT-Solutions. Das IT-Unternehmen ist an drei Standorten in Österreich vertreten und bietet IT-Dienstleistungen, SW-Entwicklung, Web-Lösungen sowie IT-Beratung an. MP2 IT-Solutions hat sich als führender Anbieter für Software im medizinischen Umfeld in Österreich etabliert. Die gebürtige Schweizerin Salomé Wagner ist seit mehr als 15 Jahren im internationalen Umfeld auf Anwender- und Anbieterseite der IKT tätig. Seit 2012 begleitet sie als selbständige Beraterin IT-Unternehmen bei der Marketingkonzeption und -umsetzung u.a. für das IT-Unternehmen LieberLieber. Orsolya Nemeth arbeitet seit vielen Jahren als professionelle Trainerin im Bereich Business-SW-Lösungen. Seit 2017 ergänzt sie das Team von Sparx Systems sowie Sparx Services Central Europe als Beraterin und Trainerin in den Branchen Versicherung, IT-Security und Retail, wo sie dabei unterstützt, die IT-Unternehmensarchitektur von anspruchsvollen Kunden anhand von Modellierungssprachen aufzusetzen.

Ziele von WOMENinICT im Überblick

Frauen in der ICT-Branche sichtbarer machen

Frauen in der ICT-Branche sichtbarer machen Junge Frauen und Mädchen für die ICT Branche begeistern/gewinnen

Aufzeigen von tollen Job-Möglichkeiten und (neuen) Berufsbildern in der ICT-Branche (Role Models)

Für Chancengleichheit eintreten (Karriere, Bezahlung etc.)

Netzwerken und Austausch zu aktuellen Themen

Zusammenwirken mit bestehenden Initiativen

Den gesamten Pressetext finden Sie auf der VÖSI-Website



Rückfragen & Kontakt:

VÖSI Verband Österreichischer Software Industrie

VÖSI Generalsekretär Dr. Max Höfferer

+43 (0)650 4457695

office @ voesi.or.at

www.voesi.or.at