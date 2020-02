NEOS Wien/Emmerling: Schulessen – Anforderungen für neue Anbieter unerfüllbar

Wien (OTS) - Die Ernährung wirkt sich stark auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus. Gerade für Kinder ist es wichtig, dass gesundes und hochwertiges Essen auf den Tisch kommt. Das Motto sollte sein: vielfältig, bunt, regional und Bio. Leider werden die Mahlzeiten der Schüler_innen der Stadt diesen Ansprüchen oftmals nicht gerecht. Schuld daran sind jedoch keineswegs die Eltern, sondern die Stadt Wien selbst. „Viele Eltern wollen Verantwortung für die Ernährung ihrer Kinder übernehmen, die Stadt stellt sich aber vehement dagegen. Schon seit längeren kritisieren wir die mangelnden Wahlmöglichkeiten und die aktuellen Entwicklungen geben uns Recht: Die Eltern sind mit dem Essen, das ihre Kinder bekommen, nicht zufrieden“, so Bettina Emmerling, Bildungssprecherin von NEOS Wien.

Im Moment gibt es lediglich zwei Essensanbieter, die den Zuschlag für Schulessen bekommen können. Stadtrat Czernohorszky führt dies auf den strengen Kriterienkatalog zurück, den die Lieferanten erfüllen müssen. Das Problem liegt jedoch ganz woanders. „Das Essen, welches unsere Schüler im Moment serviert bekommen hat einen BIO-Anteil von gerade einmal 50 Prozent, von Regionalität will ich jetzt gar nicht sprechen. In diesen Punkten könnte der Kriterienkatalog ruhig strenger sein. Was aber nicht geht ist, dass Anbieter derzeit in der Lage sein müssen Menüs für 8.000 Kinder zu liefern und gefordert wird, dass diese Leistung bereits seit 12 Monate erbracht wird. Jetzt erklären Sie mir, wie potenzielle neue Anbieter dieses Kriterium erfüllen sollen?“, fragt Emmerling den amtsführenden Stadtrat im heutigen Wiener Gemeinderat. Sie verlangt einen einheitlichen Kriterienkatalog und eine neue Ausschreibung: „Die Eltern wollen Verantwortung für die Ernährung ihrer Kinder übernehmen. Das ist ihr gutes Recht und das kann die Politik ihnen nicht nehmen.“





