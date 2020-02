„Dancing Stars“ – Das multimediale Package zum ORF-Ballroom

Der ORF-Tanzevent auf dancingstars.ORF.at, in der ORF-TVthek, bei „ORF extra“ und im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - Es dauert zwar noch sieben Tage, bis Stars und Profis im ORF-Ballroom ab Freitag, dem 6. März 2020, wieder ihr Tanz-Können unter Beweis stellen. Wer aber nicht mehr so lange warten und schon alles über die neue Staffel erfahren will, für den steht bereits jetzt die Website dancingstars.ORF.at mit allem Wissenswerten rund um Proben, Promis, Jury etc. zur Verfügung. Das multimediale Package zu „Dancing Stars“ hat jedoch noch mehr zu bieten: Alle TV-Shows werden auf der ORF-TVthek live und on demand bereitgestellt, auf ORF extra können Fans u. a. Tickets für den ORF-Ballroom gewinnen und auch der ORF TELETEXT bietet laufend alle News.

dancingstars.ORF.at – die Site zum TV-Event

Was passiert vor und hinter der Kamera? Wie laufen Proben und Trainings? Welche spannenden Background-Storys gibt es? Was muss man alles über Stars, Profis und Jury wissen? dancingstars.ORF.at beantwortet ab sofort nicht nur täglich all diese Fragen – exklusive Interviews, Videos der Auftritte und Backstage-Videos, eine Auswahl der interessantesten, unter dem Hashtag #DancingStars geposteten Social-Media-Beiträge und vieles mehr gibt es ebenso zu entdecken. Tanz-Begeisterte können sich außerdem auch auf der „Dancing Stars“-Facebook-Seite laufend über das Geschehen informieren.

Alle Shows live und on demand auf der ORF-TVthek

Alle „Dancing Stars“-Fans, die via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone bei den TV-Shows dabei sein oder die Auftritte ihrer Favoriten noch einmal genießen wollen, sind richtig auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at): Auch alle TV-Shows der neuen Staffel werden hier österreichweit live gestreamt. Alle Folgen werden außerdem als Video-on-Demand bereitgestellt und bleiben bis sieben Tage nach dem Finale online abrufbar. Ein „Im Fokus“-Themencontainer sammelt und fasst darüber hinaus Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen auf einen Blick zusammen.

Mit „ORF extra“ ins „Dancing Stars“-Studio

Auf extra.ORF.at können alle, die direkt bei der Live-Übertragung vor Ort sein und im TV-Studio mitfiebern möchten, Tickets für die Live-Shows gewinnen. „ORF extra“ stellt zudem die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ zum Nachkochen vor. Ein regelmäßiger Newsletter informiert über alle Facts zu Shows und Kandidatinnen und Kandidaten.

Das ORF TELETEXT-Package

Auch via ORF TELETEXT können sich Fans stets auf dem Laufenden halten: In den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ wird ausführlich über das Geschehen vor und hinter den Kulissen berichtet, wobei neben Vor- und Nachberichten zu den Shows u. a. auch Interviews mit den „Dancing Stars“ auf dem Plan stehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at