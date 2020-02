Weiter kein bestätigter Corona-Krankheitsfall in Salzburg

Insgesamt 28 Proben wurden bisher negativ getestet

Salzburg (OTS) - "Nach wie vor sind in Salzburg alle Tests auf Erkrankungen mit dem Corona-Virus negativ. Inzwischen ist es gelungen, die Organisation der Testungen gut auf Schiene zu bringen", berichtete Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl heute bei einem Pressegespräch.

Mit Stand heute Nachmittag gibt es seit 25. Februar 18 Verdachtsfälle, die der Landessanitätsdirektion gemeldet wurden. Von diesen sind sieben Proben noch offen.

Stöckl: "Drei mobile Testteams im ganzen Land unterwegs."

"Ab morgen Nachmittag kann es mit den mobilen Testteams losgehen. Sieben Tage in der Woche sind drei Teams des Roten Kreuzes mit Sanitätern und fallweise mit pflegerischem Personal aus den Spitälern von 8 bis 19 Uhr unterwegs, jeweils im Pinzgau, im Pongau/Lungau sowie im Bereich Landeshauptstadt/Flachgau/Tennengau. Auf das Rote Kreuz ist Verlass", so Stöckl weiter. Auch bei der einzigen Auswertungsstelle im Land ist man jetzt noch besser gerüstet. "Die Kapazitäten im Uniklinikum Salzburg werden erhöht, sodass wir in der Lage sind, bei Bedarf rund um die Uhr Proben auszuwerten", erklärte Stöckl.

Juhasz: "Alle Informationen auf der Landes-Website."

"Es gibt zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung, von Reiserückkehrern aus Risikogebieten, Eltern und anderen besorgten Personen. Wir halten auf der Seite www.salzburg.gv.at/corona-virus alle wichtigen Informationen ständig aktuell, hier finden sich Antworten auf die meisten Fragen", erklärt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Personen mit Symptomen, die sich kürzlich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben, ersucht sie, immer zuerst telefonisch Kontakt zum Hausarzt oder zur Gesundheitsberatung unter 1450 aufzunehmen.

Wichtige Verhaltensregeln

Nach wie vor gelten die wichtigen Verhaltensregeln, um ein Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus zu minimieren:

Regelmäßig Hände gründlich waschen, mit warmem Wasser und Seife.

Wenn das nicht möglich ist, Desinfektionsmittel verwenden.

Händeschütteln vermeiden.

Niemanden anhusten oder anniesen, sondern in ein Papiertaschentuch oder in die Ellenbeuge.

Nicht in betroffene Gebiete reisen.

Bei Symptomen wie Fieber und Husten zu Hause bleiben und den Hausarzt telefonisch kontaktieren, nicht gleich in die Praxis gehen.

Telefonhotlines rund um die Uhr: 1450 und AGES unter 0800 555 621.

Alle Informationen auf einen Blick und auch in Englisch: www.salzburg.gv.at/corona-virus





