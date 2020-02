Die Ballsaison ist eröffnet! Krone.tv startet mit der 3. Liga

Wien (OTS) - Die frühlingshaften Temperaturen lassen es schon erahnen: die Rückrunde der Regionalliga Ost startet in Kürze und Krone.tv berichtet mit der neuen Sendung „3. Liga“ live von allen Spielen!

TV-Livespiel und jede Menge Livestreaming

Das Top-Spiel der 3. Liga wird jeden Freitag live auf krone.tv und krone.at in höchster Bildqualität übertragen. Eine Vielzahl an Kameras liefern die besten Bilder, Tore und Aufreger dieser Matches. Nicht nur auf krone.at, auch via Facebook und YouTube kann man das jeweilige Top-Spiel der Runde verfolgen.

Das ist aber bei Weitem noch nicht alles. Die übrigen sieben Spiele der Runde können die Fußballfans auf den YouTube- und Facebook-Kanälen der 3. Liga im Videostream ebenfalls live miterleben. Mit der 3. Liga verpasst man in den 14 Livespielen und unglaublichen 98 Livestreams keine Minute der Regionalliga Ost!

Umfangreiche Berichterstattung in der 3. Liga

Damit nicht genug! Jeweils montags und donnerstags wird das österreichische Fußballerherz in einer 50-minütigen Sendung auf krone.at und krone.tv über alles informiert, was man zur laufenden Regionalliga Ost wissen muss. Ankick ist für beide Sendungen um 19.30 Uhr.

Während man am Montag die Highlights und Tore aller Spiele präsentiert bekommt, dazu noch das Team und Tor der Runde gekürt werden, ist die Donnerstagssendung vollgepackt mit Unterhaltung und Vorschauen. Die Sendung bringt unter anderem die Formate „Männer, über die man spricht“ und „Wissen ist Macht“. Haarscharfe Analysen unserer Experten runden dieses einzigartige Fußballerlebnis ab. Die Zuseher sind bei der 3. Liga mittendrin statt nur dabei.

