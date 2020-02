Red Bull Illume Foto-Ausstellung tourt durch SES-Shopping-Center

Internationale Sportfotografie-Ausstellung 2020

Shopping-Center-Betreiber SES Spar European Shopping Centers ist auch heuer exklusiver Partner der einzigartigen Adventure und Action Sportfotografie-Ausstellungstour von Red Bull Illume in Europa. Ab Montag, den 9. März 2020 tourt die Fotoausstellung durch 13 SES-Shopping-Center in Österreich und Slowenien.

Red Bull Illume feierte am 11. Dezember 2019 im Hangar-7 in Salzburg mit einer komplett neuen Indoor-Ausstellung Weltpremiere. Diese präsentiert die Finalisten der Image Quest 2019, dem weltweit größten und renommiertesten Foto-Wettbewerb im Bereich der Adventure und Action Sportfotografie. Aus fast 60.000 eingereichten Bildern wurden die Top 60 ausgewählt, welche nun in der neuen Red Bull Illume Indoor-Ausstellung um die Welt reist.

„European Exhibit Tour“ exklusiv in SES-Shopping-Centern

Um einem noch breiteren Publikum den Zugang zu den eindrucksvollen Bildern zu gewähren, tourt die Ausstellung durch Europa und Nordamerika. SES bringt sie exklusiv in 13 Center nach Österreich und Slowenien und wird somit erneut zur Bühne für die europäische Red Bull Illume Exhibit Tour. Je nach Shopping-Center werden bis zu 60 Bilder für einen Zeitraum zwischen zehn Tagen und drei Wochen ausgestellt. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos. Bei SES sind Entertainment- und Freizeitangebote in Ergänzung zum Shopping bereits seit vielen Jahren eine feste Größe, um den Aufenthalt der Kunden im Center noch angenehmer und vielseitiger zu gestalten.

Hier ein Auszug der ersten Tour-Termine durch die SES-Malls:

09. – 19. März 2020 – VARENA Vöcklabruck

31. März – 22. April 2020 – WEBERZEILE Ried

07. – 16. Mai 2020 – FISCHAPARK Wiener Neustadt



Weitere Tour-Stopps, Informationen und Bildmaterial finden Sie im SES-Presse-Center

Oder im Red Bull Illume Pressroom

Rückfragen & Kontakt:

SES Spar European Shopping Centers, Claudia Streitwieser-Schinagl

Head of Public Relations

Tel.: +43/662/4471-7110 oder +43/664/2650450 // E-Mail: presse @ ses-european.com