WKÖ-Kühnel: SV- und Steuer-Rechner ist online verfügbar

Neues Service auf https://svrechner.wko.at - Unternehmerinnen und Unternehmer können sich rechtzeitig über kommende Zahlungen informieren

Wien (OTS) - „Der SV- und Steuer-Rechner sorgt für einen besseren Überblick über Zahlungen für Sozialversicherung und Einkommensteuer. Das Serviceangebot ist bei Unternehmerinnen und Unternehmern sehr beliebt: Die kostenlose App wurde in den letzten Jahren mehr als 56.000 Mal heruntergeladen. Aufgrund des großen Erfolgs wurde das hilfreiche Tool komplett überarbeitet und verbessert und Selbständige verfügen über einen weiteren wichtigen Baustein im unternehmerischen Alltag“, betont die Stv. WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel. Ab sofort steht der SV- und Steuer-Rechner in einer Webversion zur Verfügung. Diese ersetzt die App und kann unter https://svrechner.wko.at aufgerufen werden. Der Rechner erleichtert Selbständigen das Kalkulieren ihrer Vorschreibungen. So werden die ersten - besonders schwierigen - Jahre besser plan- und abschätzbar. Denn wer rechtzeitig Budget für Vorschreibungen reserviert, erlebt später keine bösen Überraschungen.

Der SV- und Steuer-Rechner gibt rasch und unkompliziert einen Überblick darüber, welche Sozialversicherungs- und Einkom­mensteuer-Vorschreibungen im laufenden Jahr zu erwarten sind. Außerdem werden die eventuell in Folgejahren zu erwartenden Nachzahlungen berechnet. Daher ist der SV- und Steuer-Rechner besonders interessant für Neugründerinnen und Neugründer. Auch hybride Unternehmer, die gleichzeitig selbständig und unselbständig tätig sind, können sich jetzt ihre Abgaben berechnen lassen. Die Berechnung erfolgt dabei pauschaliert und bewusst vereinfachend. Sie liefert keine exakten Daten, aber einen guten Überblick, um kommende Belastungen rechtzeitig abschätzen zu können. Das erhöht die Planungssicherheit im unternehmerischen Alltag.

„Im Fokus steht, Selbständige mit unkomplizierten Services zu unterstützen. In diesem Fall bringt die App mehr finanzielle Planbarkeit und Vorausschau für Selbständige. Für 66.000 hybride Unternehmer, die gleichzeitig selbständig und unselbständig tätig sind, und 30.000 Neugründer pro Jahr ist das ein maßgeschneidertes Angebot von Seiten der Wirtschaftskammer. Ziel ist es, den Betrieben damit eine Hilfestellung und Erleichterung an die Hand zu geben“, so Kühnel abschließend. (PWK073/us)

