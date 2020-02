AK: Wiener Stadtgespräch am 5. März: Das andere Ende der Geschichte – Über die Große Transformation seit 1989

Historiker Philipp Ther über die rasanten Veränderungen der letzten drei Jahrzehnte

Wien (OTS) - Der österreichische Historiker Philipp Ther sucht in seinem aktuellen Buch „Das andere Ende der Geschichte. Über die Große Transformation“ nach einer Antwort, was schiefgelaufen ist. 1989 erschien der Westen als der alleinige Sieger der Geschichte – heute klingt der damalige Triumphalismus mehr als schal. Ther ist bei Peter Huemer zu Gast beim Wiener Stadtgespräch, einer Veranstaltung der AK Wien und der Wiener Wochenzeitung „Der Falter“.

Philipp Ther befasst sich in seinem aktuellen Buch auch mit wirtschaftspolitischen Irrwegen seit der Wiedervereinigung (von der Treuhand bis zu Hartz IV), analysiert die Entwicklung der USA ab den Clinton-Jahren und fragt, warum Russland und die Türkei sich vom Westen abgewandt haben. Anknüpfend an Karl Polanyis bahnbrechendes Buch „The Great Transformation“ rekapituliert er die rasanten Veränderungen, die westlich des ehemaligen Eisernen Vorhangs nicht minder dramatische Folgen hatten als östlich davon.

Philipp Ther, geboren 1967, ist Professor für Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien. Er leitet dort auch das Research Center for the History of Transformations (RECET). 2019 erschien „Das andere Ende der Geschichte. Über die Große Transformation“. Im selben Jahr wurde ihm der Wittgenstein-Preis des österreichischen Wissenschaftsfonds verliehen.

Wiener Stadtgespräch „Das andere Ende der Geschichte – Über die Große Transformation seit 1989“

Donnerstag, 5. März, 19.00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal

1040, Theresianumgasse 16-18

Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten:

www.wienerstadtgespraech.at/aktuell

