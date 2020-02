WINEGG: Verkaufsstart von 11 exklusiven Eigentumswohnungen am Schreiberweg, 1190 Wien

Wien (OTS) - In einer der besten Lagen Wiens, am Unteren Schreiberweg 49 in Wien Döbling, zwischen Weingärten und Wienerwald gelegen, entsteht das Neubauprojekt „Cuvee Neun & Vierzig“. Die elf Zwei- bis Vierzimmerwohnungen von 65 bis 172 m2 bestechen durch exklusive Ausstattung und großzügige Freibereiche.

Der hohe Anspruch, dem sich die WINEGG Realitäten GmbH bei der Umsetzung von Projekten gesetzt hat, wird in vielen durchdachten und einzigartigen Details des Projekts Rechnung getragen: Neben großzügigen Raumhöhen von ca. 2,70 Metern, einer eigenen Tiefgarage mit übergroßen Stellplätzen und Klimaanlagen in allen Wohnungen findet sich – als eines der Highlights – auch ein Weinkeller mit separat zugeordneten Weinabteilen pro Wohnung und Degustationsraum im Haus.

DI Hannes Speiser, Prokurist bei WINEGG: „Jeder unserer Kunden hat andere Ansprüche, andere Vorstellungen von Luxus. Unser Ziel ist es, jedem diesen individuellen Luxus zu bieten, indem wir flexibel denken und planen, unsere Kunden frühestmöglich abholen um an der perfekten Wohnlösung zu arbeiten.“

Individuell und einzigartig ist „Cuvee Neun & Vierzig“ auf allen Ebenen: Während das DG Penthouse mit eigener Wohnungs-Liftfahrt und 2 Dachterrassen einen fantastischen Rundumblick über Wien bietet, befindet sich im Erdgeschoss eine Wohnung mit 1.000 m2 Eigengarten, Infintiy-Swimmingpool mit Sonnendeck und einem eigenen Poolhaus mit Sauna. Durch die durchgehende Ausstattung mit dem Smart-Home System „Button“ sind die Wohnungen auch technisch auf dem modernsten Stand der Zeit.

Der Baubeginn dieses einzigartigen Projekts hat bereits begonnen – die Fertigstellung ist für das Q2 2021 geplant, den exklusiven Verkauf begleiten die WINEGG Makler und Otto Immobilien.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.cuvee49.at

Über WINEGG:

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen aus.

