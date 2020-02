Ostermarkt auf Burg Forchtenstein 2020

Stimmen Sie sich am 04. und 05. April auf das Osterfest auf Burg Forchtenstein ein!

Forchtenstein/Eisenstadt (OTS) - Genießen Sie die frühlingshafte Stimmung und entdecken Sie Kunsthandwerk und Lebensmittelspezialitäten unserer Aussteller im historischen Ambiente. Wissenswerte Vorträge über (Un-)Kräuter und ein unterhaltsames Kinderprogramm umrahmen das Programm und laden zum Flanieren und Mitmachen ein.



Ein vielseitiges Kinderprogramm verspricht unseren kleinen Besucherinnen und Besuchern jede Menge Spaß und Abwechslung:



In der Bastelstube werden kleine Ostergeschenke gefertigt und im Streichelzoo erwarten Hasen, Ziegen & Co unsere jüngsten Besucher. Der Osterhase hat außerdem viele bunte Eier versteckt, die darauf warten, gefunden zu werden. Wer noch Lust und Laune hat, erkundet die Burg auf magische Weise und besucht eine der spannenden Zauberführungen "Laterna Magica - Der Zauberstein des Drachen".



Der Besuch am Ostermarkt ist für Groß und Klein ein besonderes Erlebnis!



Freier Eintritt zum Markt!



Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Rahmenprogramm zum Ostermarkt an beiden Tagen

Vorträge

"Die Wilden" vor unserer Haustüre: Wissenswertes über (Un-)Kräuter

Mit Andrea Rosa Rittnauer-Soder, 11.00 Uhr

Dauer: ca. 30 Min., kostenlos



"Die Wilden" vor unserer Haustüre: Verwöhnen der Haut

Mit Andrea Rosa Rittnauer-Soder, 14.30 Uhr

Dauer: ca. 30 Min., kostenlos

FREIER EINTRITT bei allen Vorträgen!



Kinderprogramm:

Oster-Bastelstube

Von 10.00 - 17.00 Uhr, Eintritt frei



"Auf die Plätze, Ostereier-Suche, los"

Jeweils um 12.30 Uhr und 15.15 Uhr,

Treffpunkt: Krokodil, kostenlos



Streichelzoo mit Hasen, Ziegen & Co

Von 11.00 - 17.00 Uhr, Eintritt frei



Interaktives Zaubertheater "Laterna Magica - Der Zauberstein des Drachen"

An beiden Tagen finden jeweils drei "Laterna Magica"-Shows statt. Die magische Führung für Kinder von 4 bis 10 Jahre durch die Burgräumlichkeiten exklusiv mit Zauberern aus dem Clown Museum Wien startet jeweils um 10.00, 13.15 und 16.00 Uhr.



Die Tickets sind auch online erhältlich. Achtung! Für die Laterna Magica ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ein Ticketkauf im Vorhinein oder zumindest eine fixe Reservierung notwendig!

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Rückfragen & Kontakt:

Burg Forchtenstein Management GmbH

Mag. Barbara Wagner-Gmeiner

Leitung Kommunikation

+43 2682 63004 410

presse @ esterhazy.at

www.esterhazy.at