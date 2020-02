vida zum AK-Geburtstag: „Schutzschild für die sozialen Errungenschaften“

Helmut Gruber, Vorsitzender der Gewerkschaft vida Wien, gratuliert der Arbeiterkammer zum 100-jährigen Bestehen

Wien (OTS) - „Die Arbeiterkammer ist der Schutzschild für die sozialen Errungenschaften und wir können stolz darauf sein, diese gesetzliche Interessenvertretung und unverzichtbare Institution der Sozialpartnerschaft in unserem Land zu haben“, gratuliert AK Vizepräsident und Vorsitzender der Gewerkschaft vida Wien, Helmut Gruber, der AK und ihrer Präsidentin Renate Anderl zum heutigen 100. Geburtstag.++++

Zu diesem besonderen Anlass müsse an die Geschichte der AK, sowie an ihre stets mit der Zeit gehenden Forderungen und Errungenschaften erinnert werden, die die AK für alle ArbeiterInnen und Angestellten erkämpft und erreicht habe, so Gruber weiter. „Auch in den nächsten 100 Jahren werden sich alle Generationen für eine starke AK in unsrem Land einsetzten und sich diese Säule der arbeitenden Menschen nicht wegnehmen und auch nicht schwächen lassen“, sagt Gruber.

Dass die AK und die Gewerkschaft vida Schulter an Schulter für Verbesserungen in der Arbeitswelt kämpfen, zeige aktuell auch die gelebte Solidarität beider Organisationen für die KollegInnen in der Sozialwirtschaft und in den Spitälern. „Jede Bürgerin und jeder Bürger in Österreich wird im Lauf seines Lebens einmal krank oder muss in ein Spital. Daher ist es unabdingbar, dass wir als AK und Gewerkschaft die Aktionen unserer Kolleginnen und Kollegen in den Spitälern für mehr Personal ebenso unterstützen wie auch die ArbeitnehmerInnen in der Sozialwirtschaft Österreich mit ihrer Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich“, betont der vida-Gewerkschafter.

„Wir richten heute und auch in Zukunft unser Augenmerk überall dorthin, wo Menschen eine starke AK und Gewerkschaft als Partner brauchen und werden nicht müde werden, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und zu bekämpfen“, bekräftigt Gruber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

www.vida.at