März-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Niederösterreich-Premiere, Live-Programm und Filmschwerpunkt

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein Filmschwerpunkt rund um den Internationalen Frauentag am 8. März dominiert das Programm des Cinema Paradiso St. Pölten im März: Mit „Der Glanz der Unsichtbaren“ (ab 4. März), „La vérité – Leben und lügen lassen“ (ab 7. März), „Little Women“ (ab 8. März), „Rafiki“ (ab 12. März), „Eine größere Welt“ (ab 14. März), „All I Never Wanted“ (ab 18. März), „Die perfekte Kandidatin“ (ab 21. März) und „Honeyland“ (ab 28. März) porträtieren dabei insgesamt acht Filme bis 31. März starke Frauen und verschiedene Kulturen. Außerdem gibt es an zwei Abenden Diskussionsveranstaltungen sowie Schulvorstellungen im Rahmen von „Cinema School“ zu „All I Never Wanted“ (30. März) und „Rafiki“ (31. März).

In seinem wöchentlichen „Film-Café“ serviert das Cinema Paradiso St. Pölten nächsten Monat Kaffee und Kuchen zu „Knives Out“ (2. März), „Enkel für Anfänger“ (9. März), „Judy“ (16. März), „Little Women“ (23. März) und „Das perfekte Geheimnis“ (30. März). „Namasté!“ kombiniert am 14. März „Eine größere Welt“ mit Yoga und einem Frühstück, „Film, Wein + Genuss“ am 24. März „Das geheime Leben der Bäume“ und „Waren einmal Revoluzzer“ mit Kulinarik aus Senftenberg und Weinen aus Neudegg.

Am 17. März kann man im Rahmen von „Cinema Opera“ Ludwig van Beethovens Oper „Fidelio“ in einer Neu-Inszenierung von Tobias Kratzer mit Jonas Kaufmann, Lise Davidsen u. a. live aus dem Royal Opera House London genießen (musikalische Leitung: Antonio Pappano). Am 18. März folgt die Niederösterreich-Premiere der Doku „Das geheime Leben der Bäume“ von Jörg Adolph und Jan Haft, nach dem Film gibt es ein Publikumsgespräch mit der Biologin Dr. Sabine Fischer und DI Gerald Plattner von den Österreichischen Bundesforsten.

Weitere neue Filme im März sind Stefan Ruzowitzkys Hermann-Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“, der Filmspaß „Die Känguru-Chroniken“, „Der Fall Richard Jewell“, „Das Vorspiel“ und „Der schönste Platz auf Erden“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Pippi geht von Bord“, „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ und „Ruf der Wildnis“.

Das Veranstaltungsprogramm startet am 5. März mit einem „Club Tandem“ in der Cinema Bar, wo Andi Fränzl aka DJ Lichtfels und Djane Tilki aka Die Füchsin ab 19 Uhr bei freiem Eintritt selektierte Musik präsentieren. Ab 20 Uhr gastiert dann Der Nino aus Wien, Support-Band ist Bud’s Banjo & The Coconut Thieves. Am 17. März bringt „Celtic Spring“ mit Mary Staunton & Jerry Mulvihill sowie The Conifers irische Musik nach St. Pölten. Am 19. März folgt eine weitere Ausgabe „Tagebuchslam“, ehe am 25. März Reinhold Bilgeri mit Band im Zuge der „70 – And Still Rocking – Tour 2020“ im Cinema Paradiso St. Pölten Station macht.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

