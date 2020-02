ÖAMTC: Staus wegen Skifahrerverkehrs in Westösterreich

Ferienende in Bayern und Teilen Tschechiens, Ski-Weltcup in Hinterstoder

Wien (OTS) - Auch an diesem Wochenende werden laut ÖAMTC vor allem die Hauptverbindungen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg zeitweise überlastet sein. In Bayern, Teilen Tschechiens und der Niederlande enden die Semesterferien.

Der Club prognostiziert lange Staus in Fahrtrichtung Deutschland für Samstag, aber auch am Sonntag muss man mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen.

In Vorarlberg werden sich Autofahrer vor den Tunnelbereichen auf der Arlberg Schnellstraße (S16) und auf der Silvretta Straße (L188) vom Montafon Richtung Rheintal gedulden müssen.

In Tirol werden die Stauschwerpunkte laut ÖAMTC auf folgenden Verbindungen liegen: Auf der Inntal Autobahn (A12), zwischen Kufstein und Wiesing bzw. Richtung Bayern aufgrund der Grenzkontrollen, auf der gesamten Fernpassstrecke (B179), zwischen Imst und Bayern, auf der Zillertal Straße (B169) talauswärts, auf der Seefelder Straße (B177), im Bereich Zirler Berg und auf der Verbindung Söll - Kufstein (B173).

In Salzburg werden auf der West Autobahn (A1), bei Salzburg, auf der Tauern Autobahn (A10), ab dem Knoten Pongau Richtung Salzburg und auf der Pinzgauer Straße (B311), Bischofshofen - Zell am See - Lofer Staus nicht ausbleiben.

In der Steiermark rechnet man mit regem Skifahrerverkehr auf der Ennstal Straße (B320). Der Ski-Weltcup in Hinterstoder wird zu Verzögerungen auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor den Anschlussstellen St.Pankratz-Hinterstoder und Roßleithen-Windischgarsten, sowie im weiteren Verlauf auf der Vorderstoderstraße (L551) und der Stodertalstraße (L552) führen.

In Bayern wird sich die Heimreise auf folgende Verbindungen auswirken: Salzburg - München (A8), Kufstein - Inntaldreieck (A93) und Garmisch-Partenkirchen - München (A95/B2) meiden.

Ski Weltcup in Hinterstoder

Von Freitag, 28.02., bis Sonntag, 01.03., gastiert der Ski Weltcup in Hinterstoder. Wegen der Anreise der Fans erwartet der ÖAMTC an den Ausfahrten der Pyhrn Autobahn (A9) im Bereich St.Pankratz-Hinterstoder und Roßleithen-Windischgarsten starkes Verkehrsaufkommen. Im weiteren Verlauf ist mit Verzögerungen auf der Vorderstoderstraße (L551) und der Stodertalstraße (L552) zu rechnen. In Hinterstoder selbst werden Autofahrer auf freie Parkflächen zugewiesen. Für Besitzer von Eintrittstickets verkehren Shuttlebusse vom Bahnhof Steyrling. Für Bahnreisende hat die ÖBB Sonderfahrten eingerichtet.

