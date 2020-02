SPÖ Margareten wählt KandidatInnen für Wienwahl 2020 – Silvia Jankovic kandidiert für Amt der Bezirksvorsteherin

Margaretner SozialdemokratInnen stellen sich neu auf und vollziehen Generationenwechsel

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Margareten wird heute, Mittwoch, im Rahmen ihrer Bezirkskonferenz mit über 150 TeilnehmerInnen ihre SpitzenkandidatInnen für die diesjährigen Bezirksvertretungs- und Gemeinderatswahlen küren. Dabei vollziehen die Margaretner SozialdemokratInnen einen Generationenwechsel. Als Listenerster des Bezirks für die Gemeinderatswahlen wird Mag. Stephan Auer-Stüger (40) kandidieren. Auer-Stüger, Vorsitzender der SPÖ Margareten, zur kommenden Wahlauseinandersetzung: „Die SPÖ ist in Margareten die bestimmende politische Kraft, und das soll auch so bleiben. Denn wir haben nicht nur gute Ideen, sondern wir setzen diese auch um! Dazu wollen wir wieder eindeutig stärkste Partei werden.“

Als Spitzenkandidatin für die Bezirksvertretungswahl geht Mag.a (FH) Silvia Jankovic, MA ins Rennen. Die 36jährige Wienerin (dzt. in der Institutsverwaltung an der Universität Wien tätig) ist in Margareten aufgewachsen und seit vielen Jahren in der Margaretner Sozialdemokratie aktiv und fest verankert. „Ich bin in Margareten im Gemeindebau am Margaretengürtel aufgewachsen und schätze an unserem Bezirk die Wohn- und Lebensqualität und das respektvolle Zusammenleben. Die Margaretner Sozialdemokratie hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, u.a. durch die Neugestaltung und Modernisierung von Parks und Straßen, das Kinderfreibad und top sanierte Schulen. Jetzt geht es darum, die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen, gutes Wohnen leistbar zu halten, für ein wertschätzendes Miteinander einzustehen und eine hohe Lebensqualität für alle MargaretnerInnen zu gewährleisten. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und strebe eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den MargaretnerInnen an.“

Die Margaretner SozialdemokratInnen haben mit ihren engagierten Bezirksrätinnen und Bezirksräten und Susanne Schaefer-Wiery in den vergangenen Jahren wichtige Projekte in Margareten auf den Weg gebracht. Jetzt starten sie neu durch und vollziehen den auch in Margareten nötigen Generationenwechsel. Auer-Stüger: „Die SPÖ Margareten ist eine fortschrittliche und lebendige Partei. Darauf bin ich stolz. Susanne Schaefer-Wierys Abwendung von der SPÖ ist bedauerlich, aber zur Kenntnis zu nehmen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Silvia Jankovic die beste Kandidatin für das Amt als Margaretner Bezirksvorsteherin gewinnen konnten und gehen stark und geschlossen in die kommende Wahlauseinandersetzung."

Fotos von Silvia Jankovic und Stephan Auer-Stüger finden Sie unter https://bit.ly/2PkKoaX.

