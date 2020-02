Einladung zum Pressegespräch: Fair Car Deal GmbH – Eine neue Perspektive für private Autoverkäufer

Fair Car Deal GmbH ist ein junges Unternehmen, das auf Initiative namhafter Markenfachhändler mit Unterstützung des Bundesgremiums Fahrzeughandel gegründet wurde.

Wien (OTS) - Wir laden VertreterInnen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum 1. Pressegespräch ein, um Ihnen die Zielsetzungen des Start-ups vertiefend näherzubringen.



Mit rd. 872.000 Verkäufen (2019) liegt der Gebrauchtwagenmarkt erneut mehr als doppelt so hoch wie jener für Neuwagen. Gut 50% dieser PKW werden von privat an privat verkauft – damit fehlt dem österreichischen Kfz-Handel wertvolle Ware. Privatverkauf ist zudem für den Verkäufer aufwändig, kostet Zeit, birgt Unsicherheiten und ist damit nicht jedermanns Sache. Fair Car Deal versteht sich als Fairness-Initiative im österreichischen Gebrauchtwagenhandel und hilft beiden Seiten.

Die Gesellschaft Fair Car Deal GmbH wurde im Schulterschluss einiger namhafter Markenfachhändler mit Unterstützung des Bundesgremiums Fahrzeughandel gegründet. Ziel ist es, für private Autoverkäufer ein ressourcenschonendes Full-Service zu bieten. Der österreichische Markenfachhandel profitiert dabei von interessanter Ware aus privater Hand.

Pressegespräch FAIR CAR DEAL GmbH

Eintreffen: 09:30 Uhr Fingerfood und Getränke

Beginn Pressegespräch: 10:00 Uhr



Am Podium:



- Geschäftsführer Mag. Markus Auferbauer

- Vorsitzender des Beirats Hansjörg Mayer

- WKO Bundesgremium Fahrzeughandel / Vorsitz FA Einzelhandel KR Ing. Josef Schirak



Im Anschluss (ca. 11:00–11:45 Uhr) bieten wir die Möglichkeit zu Einzelinterviews: bitte bei Akkreditierung bekanntgeben.



Akkreditierung bitte bis Donnerstag, 4.3.2020 per E-Mail an presseservice @ kreativpool.cc oder telefonisch unter 0650/58 190 58. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Datum: 12.03.2020, 10:00 Uhr

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Ingrid Lawrence

Telefon: +43 650 58 190 58

E-Mail: presseservice @ kreativpool.cc