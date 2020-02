LEAD TODAY. SHAPE TOMORROW., das Event zum Weltfrauentag geht am 6. März 2020 in die zweite Runde

Wien (OTS) - Aufgrund des großen Publikumsandrangs im Vorjahr mit mehr als 900 Besucher*innen laden Female Founders anlässlich des Weltfrauentags zum zweiten Mal gemeinsam mit ihren Core Partnern UNIQA & weXelerate zu ihrem Flagship-Event “Lead Today. Shape Tomorrow.” (LTST) ein.

Die inhaltliche Klammer des ganztägigen Programms am 6. März im Wiener weXelerate bilden die Schwerpunktthemen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Politik & Gesellschaft, Gesundheit, Kunst & Kultur und Geld & Finanzen, die in einer Vielzahl an interaktiven Formaten diskutiert werden.

Wir leben in einer globalisierten, digitalisierten, hyper-vernetzten Welt, die täglich an Komplexität gewinnt. Die Zukunft dieser instabilen, sich ständig verändernden Welt voller Herausforderungen wird bereits jetzt maßgeblich von Frauen mitgestaltet. Um diesen Prozess auch weiterhin zu fördern, ist Female Leadership - in unterschiedlichen Bereichen - so notwendig wie noch nie.

20 Stunden Programm zum Weltfrauentag

Zu erwarten sind ein hochwertiges, abwechslungsreiches, 20-stündiges Programm mit mehr als 1.000 Teilnehmer/Innen, über 50 high-profile Speaker*innen aus verschiedenen Ländern, Industrien und Kulturen aufgeteilt auf 1.500 Quadratmeter. Der Dialog zwischen Generationen, unterschiedlichen Lebenswelten und Weltansichten steht im Fokus. Dies wird durch eine Vielzahl an Workshops, Keynotes, Panel Diskussionen, Fish Bowls, Career Talks und weiteren interaktiven Formaten ermöglicht. Das Programm beinhaltet sowohl Deutsch- als auch Englischsprachige Formate.

LTST 2020 richtet sich an Frauen und Männer, die lernen wollen ihr Potential zu nutzen, um gemeinsam zu dem in Wirtschaft und Gesellschaft benötigtem Wandel beizutragen. Die Umsetzung des Events erfolgt in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern, die auch die inhaltliche Gestaltung einiger Formate übernehmen werden.

Bestätige Speakerinnen u.a. (Auswahl):

Susanne Raab - Bundesministerin für Frauen und Integration

Isabell Pannagl - Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin

Hanna Kristall - Sängerin

Laura Karasinski - Founder & Design Director | Atelier Karasinski

Nina Haidinger - Expertin in Mindful Success Strategies

Francine Brogyányi - Partnerin | Dorda

Marita Haas - Gender Consultant

Julia Valsky - Head of Diversity | Erste Bank



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung unter www.tmrw.at wird gebeten.

Datum: 06.03.2020, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: weXelerate, Praterstraße 1, 1020 Wien

Anmeldung & Programm: https://www.tmrw.at/

Partner: aaia, AWS, Deloitte, Erste Bank, INiTS, IP Österreich, SAP, Speedinvest, UNIQA, weXelerate, Wirtschaftsagentur Wien, sowie weitere Partner unter www.tmrw.at

Rückfragen & Kontakt:

Nina Wöss, Female Founders

E-Mail: nina @ femalefounders.at

Tel. 0043/680/3207793